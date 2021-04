Cloudera maakt eigen DataPlatform nu ook beschikbaar via Google Cloud

De zakelijke dataspecialist Cloudera maakt zijn Cloudera DataPlatform (CDP) nu ook beschikbaar via de public cloud-omgeving van Google Cloud. Hiermee wordt het zakelijke data- en analyticsplatform bereikbaarder voor nog meer eindgebruikers, zo is het doel.

Het CDP van Cloudera is een hybrid- en multicloud data- en analyticsplatform waarmee bedrijven hun data nog veiliger kunnen bewaren, analyseren en beheren. Door dit platform nu met Google Cloud te integreren, krijgen eindgebruikers van deze snelgroeiende public cloud-omgeving nu ook deze functionaliteit voor hun data- en analysewerkzaamheden. Dit moet uiteindelijk ook leiden tot meer keuzemogelijkheden en schaalbaarheid.

Geboden functionaliteit

Functionaliteit waarover klanten via Google Cloud nu toegang krijgen is onder meer Cloudera’s Data Hub. Hiermee kunnen ze snel inzicht krijgen in realtime data, zonder dat er vertraging optreedt vanwege het eerst moeten ontwikkelen van modellen.

Daarnaast helpt de in Cloudera CDP ingebakken Shared Data Experience (SDX)-functionaliteit klanten nu om veilige data lakes te creëren in hun Google Cloud-account. Vervolgens kunnen zij analytics- en machinelearningdiensten binnen enkele minuten inregelen. Voorheen was dit een proces dat weken in beslag nam. Handmatige scripting wordt vervangen door het gemak van ‘set and forget it’, aldus Cloudera.

Verder kunnen bedrijven met CDP on Google Cloud eenvoudig hun bestaande data pipelines naar de public cloud-omgeving migreren. Ook kunnen zij via de public cloud eenvoudig nieuwe data pipoelines opzetten die data verzamelen van bestaande of nieuwe bronnen.

Beschikbaarheid op andere public cloudomgevingen

Google Cloud is overigens niet de enige public cloud-omgeving waarop Cloudera’s CDP beschikbaar is. Ook op Microsoft Azure en AWS is het Cloudera CDP beschikbaar.

