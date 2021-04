ThoughtSpot koopt SeekWell om data analytics uit te breiden

ThoughtSpot neemt voor een onbekend bedrag de startup SeekWell over. Hiermee wil de analytics-leverancier inzichten direct toegankelijk maken in zakelijke systemen en apps.

ThoughtSpot is een Business Intelligence (BI)-leverancier die data zo simpel mogelijk wil weergeven en inzichtelijk maken. Hiervoor biedt het platform een search interface die vergelijkbaar is met Google: gebruikers voeren enkele keywords in, waarna er grafieken gegenereerd worden. Door analytics op deze manier toegankelijk te maken, kunnen meer personen in de organisatie gebruikmaken van data.

SeekWell biedt op zijn beurt een platform dat SQL gebruikt voor het uitvoeren van queries. Het levert gebruikers inzichten en geüpdatete data sets in de zakelijke applicaties waar ze werken en de data vandaan komt.

Producten samenbrengen

Bij de aankondiging van de overname geeft ThoughtSpot aan dat bedrijven de inzichten ook willen in de applicaties waar beslissingen worden genomen. Door SeekWell over te nemen en het aanbod te integreren “kunnen klanten niet alleen gemakkelijker dan ooit inzichten vinden, maar de data loops stoppen door inzichten direct terug te sturen naar applicaties. Bovendien wordt hiermee tegelijkertijd datagedreven besluitvorming schaalbaar gemaakt”, aldus de BI-leverancier. Om dit te bevorderen zijn de functies van SeekWell direct beschikbaar via ThoughtSpot.

Er worden ook voorbeelden genoemd van wat de gecombineerde functionaliteit in de praktijk betekent. Zo kunnen binnen enkele seconden gerichte segmenten voor marketingdoeleinden gebouwd worden, om het te automatiseren met marketing-apps. Een andere voorbeeld is het automatiseren van aangepaste lead scoring-modellen en deze rechtstreeks te synchroniseren met het CRM-systeem.

“Nu SeekWell volledig wordt geïntegreerd in ThoughtSpot, wordt dit hele proces ook mogelijk door gebruik te maken van natural language search. Met natural language search is ook geen SQL meer vereist; in plaats daarvan kunnen klanten de zoekfunctie gebruiken om data in de cloud te vinden, deze te wijzigen via productiviteitsapps en te synchroniseren met business apps. ThoughtSpot investeert ook in het bouwen van nieuwe integraties met zakelijke apps, waardoor het aantal mogelijkheden met SeekWell wordt uitgebreid”, stelt het bedrijf.

Tip: ThoughtSpot is een rijzende ster in de BI-wereld