Redis wil real-time data met AI gaan leveren

Redis Labs heeft zijn langetermijnvisie voor het bedrijf aangekondigd. Het bedrijf wil een real-time dataplatform maken dat kan dienen als de basis voor allerlei moderne applicaties.

Tijdens RedisConf 2021 vertelt Redis over een visie waarbij geïntegreerde databases consistenter zijn, een latency van minder dan een milliseconde bieden en zijn versterkt met kunstmatige intelligentie. Het bedrijf wil zijn gebruikers meer laten focussen op het maken van functies voor hun apps die waarde voor klanten bieden, en ze tegelijk een beter begrip geven van de transacties en operaties die binnen hun organisaties lopen. Op basis daarvan moeten de klanten betere beslissingen kunnen maken.

Databasemanagement met hoge prestaties

Redis is de ontwikkelaar van het gelijknamige opensource-databasemanagementsysteem. Het systeem draait in het geheugen en staat bekend om zijn hoge prestaties. Het kan dienen als database, maar ook als cache of als message broker. Verdere functies zijn ingebouwde replicatie, een lichtgewicht scripttaal, de mogelijkheid om het minst recent gebruikte cache te verwijderen en aanpasbare niveaus van on-disk persistence.

RedisRaft

De hogere consistentie is al voor een groot deel bereikt met het uitkomen van RedisRaft. Deze deploymentoptie wordt onderdeel van de aankomende 7.0-versie van Redis. Gebruikers hoeven hiermee geen compromis te maken tussen strong consistency en eventual consistency. Ook moet het grotere schaalbaarheid en prestaties bieden.

Yiftach Shoolman, de oprichter en CEO van Redis, vertelt tegen SiliconAngle dat het met RedisRaft is gelukt om Redis de Jepsen Test te laten doorstaan. Dit is een industriestandaard die de consistentie van gedistribueerde databases meet. Hierbij werden geen problemen waargenomen, terwijl ook hoge prestaties werden gewaarborgd. Volgens Shoolman heeft nog geen enkele clouddatabase-provider die test doorstaan.

RediSearch

Dit in combinatie met andere verbeteringen aan de RediSearch-zoekmachine, zorgen ervoor dat RediSearch veel sneller werkt dan die van databases als MongoDB en Elastic, met een factor van 3 tot wel 37 procent. Deze datamodellen kunnen nu ook lokaal worden ingezet, zodat ze fysiek dichterbij de eindgebruiker kunnen zijn. Hiermee moet de latency nog verder worden teruggebracht.

RedisAI

Tot slot komt Redis met RedisAI. Dit is een feature store die het mogelijk moet maken om AI-modellen dichterbij de features te serveren. Dit moet een versimpeling van de architectuur opleveren en de prestaties van AI-applicaties met een factor 10 tot 100 verbeteren.

Beschikbaarheid

RedisAI is vanaf vandaag beschikbaar voor uitrol on-premises. In de tweede helft van het jaar komt het ook uit voor Redis Enterprise Cloud. RediSearch is in private preview en wordt in de tweede helft van het jaar algemeen beschikbaar.

