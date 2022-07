TIBCO Software heeft onlangs TIBCO ModelOps geïntroduceerd. De oplossing maakt het mogelijk om data in real time te analyseren met behulp van AI-modellen. Hiermee kunnen klanten nog sneller data analytics inzetten voor zakelijke beslissingen.

TIBCO ModelOps helpt bedrijven sneller data te analyseren met behulp van AI-modellen. Hierdoor kunnen zij data makkelijker gebruiken voor het nemen van zakelijke beslissingen, zo geeft TIBCO aan.

Self-service oplossing

De oplossing geeft medewerkers via no-code en low-code makkelijker toegang tot data science, zodat de meeste medewerkers zelfstandig data kunnen analyseren en gebruiken voor verdere werkzaamheden. Dit moet analytics-processen flink bespoedigen, omdat medewerkers op deze manier niet meer afhankelijk zijn van gespecialiseerde teams.

Functionaliteit

De oplossing helpt bij het vereenvoudigen en schalen van modelmanagement, -implementatie, -monitoring en -governance. Gebruikers zijn in staat data in real time te ontsluiten en daarbij AI-modellen sneller, veilig en op schaal te implementeren, ongeacht de locatie.

Daarnaast helpt TIBCO ModelOps bij het uitvoeren van analytics op applicaties en het identificeren van bias. De oplossing maakt het gedrag van algoritmes binnen applicaties beheersbaar. Zo kunnen klanten model-pipelines efficiënt en op een robuuste manier in productieomgevingen implementeren en beheren.

De tool is verder format-agnostisch, zodat alle gangbare model-formats worden ondersteund, inclusief API-gebaseerde modellen in elke (public) cloudomgeving en on-premises. TIBCO ModelOps zorgt ervoor dat governed modellen eenvoudig aan verwante oplossingen worden toegevoegd; in eerste instantie TIBCO Spotfire, TIBCO Data Virtualization en TIBCO Streaming. Meer zullen volgen. Gebruikers die TIBCO ModelOps in bestaande omgevingen willen gebruiken, kunnen van de format-agnostische en open standaardbenadering profiteren.

