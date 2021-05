SAS introduceert nieuwe tooling in SAS Viya

Data-analyticsspecialist SAS heeft onlangs nieuwe tooling geïntroduceerd voor zijn cloudgebaseerde data-analyticsplatform SAS Viya. Met diensten als SAS Studio Analyst en SAS Information Governance moeten klanten nog meer uit hun big data halen voor het optimaliseren van hun werkprocessen.

Met de introductie van de nieuwe datadiensten binnen het SAS Viya-platform wil SAS bedrijven helpen met het nog beter beheren en benutten van hun big data-omgevingen. De oplossingen moeten klanten met het al bestaande cloudgebaseerde dataplatform nog meer relevante data te ontdekken en catalogiseren, op analyse voor te bereiden -hoe simpel of complex de gegevens ook zijn- en te beheren. In welke on-premises- of cloudomgeving zich deze data ook bevindt.

De oplossingen besparen bedrijven op de benodigde tijd voor het prepareren en verwerken van de data voor analyse. Ook krijgen zij hiervoor meer flexibiliteit en efficiency. Hierdoor kan data makkelijker en sneller in betere analytische informatie worden omgezet, aldus SAS.

SAS Studio Analyst

De nu uitgebrachte self-service tool SAS Studio Analyst helpt data scientists en data-analisten met het afleveren van betrouwbare data voor analyse. De tool helpt hen via een visuele interface met een voorgebouwd of custom stappenproces met het voorbereiden van big data en deze op kwaliteit te beoordelen. Deze workflows kunnen makkelijk worden hergebruikt of beheerd. Klanten kunnen hiermee, volgens SAS, snel analytics-initiatieven opzetten en de daarvoor benodigde data helemaal orkestreren.

SAS Governance

De tool SAS Information Governance helpt klanten met het brengen van meer overzicht van alle in bronnen beschikbare data en het identificeren van de inhoud van deze gegevens. Ook helpt de tool bij het bepalen van de geschiktheid van deze data voor analyse.

Concreet biedt SAS Information Governance hiervoor een intuïtieve datacatalogus en een tool voor het doorzoeken van metadata. Eindgebruikers als data professionals kunnen zo alle databronnen samenvoegen, ontdekken en beheren en tegelijkertijd governance en dataprotectie toepassen.

De nieuwe diensten zijn nu binnen SAS Viya beschikbaar.

