SAS neemt workloadbeheerbedrijf Boemska over

SAS heeft bekendgemaakt dat met Boemska tot een overeenstemming is gekomen voor een overname. Boemska specialiseert zich in low-code en no-code applicatieontwikkeling en workloadbeheer.

SAS heeft de overname bekendgemaakt in een persbericht. Het bedrijf zegt dat het de kennis van Boemska wil gebruiken om de mogelijkheden van analytics-platform SAS Viya te verbeteren. De bestaande diensten van Boemska blijven ook aanwezig.

Boemska

Het Britse bedrijf Boemska is in 2010 opgericht en biedt een platform aan waarmee inzicht in workloads in de cloud en on-premise verkregen kan worden. Zo kunnen bottlenecks en efficiëntieproblemen worden gevonden. Het bedrijf biedt ook low-code en no-code mogelijkheden om workflows te beheren.

SAS Viya

Vooral die laatste mogelijkheden spreken SAS aan. Het bedrijf wil de mogelijkheden van Boemska integreren in hun Viya-software. Dit is een platform voor het beheer van kunstmatige intelligentie, analyses en data. SAS wil de kennis van Boemska ook gebruiken om zijn software naar de cloud te verplaatsen en zo draagbaarder te maken.

Hoeveel SAS betaalt voor de overname van Boemska, is niet bekend. SAS geeft aan dat de technologie van Boemska in de komende maanden steeds verder in het Viya-platform geïntegreerd wordt.