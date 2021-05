Data storytelling-bedrijf Toucan Toco komt nu met nieuwe functies voor het data cloud-platform van Snowflake. Zo moet data-analyse toegankelijker worden voor de eindgebruiker.

Snowflake is in staat om bedrijfsdata in de cloud te centraliseren en doet dat op een kosteneffectieve wijze waarmee databeheer eenvoudiger wordt. Toucan Toco kan Snowflake helpen door bedrijven te ondersteunen hun gecentraliseerde data uit de cloud om te zetten in inzichten voor alle lagen binnen het bedrijf. De functies van Toucan Toco worden hierbij veilig in de infrastructuur van Snowflake geïntegreerd, meent Toucan Toco.

Toucan Toco

Dat doet het met een one-click-verbinding waarmee het hoopt omslachtige processen rondom onboarding en gegevenesduplicatie te voorkomen. Dit zou uitmonden in een verlaging van de kosten en een snellere integratie. Toucan laat weten: “De native functies van Toucan Toco integreren naadloos in de cloud-infrastructuur van Snowflake en zijn erop gericht om zowel technische als niet-technische eindgebruikers te voorzien van duidelijke, boeiende, gecontextualiseerde inzichten, zonder dat training vereist is. Toucan Toco biedt krachtige datagestuurde inzichten die teams in staat stellen sneller en slimmer te werken. Hierdoor creëren teams meer waarde voor hun organisaties en klanten.”

Het voordeel is dat gebruikers realtime de mogelijkheid hebben om hun data binnen Snowflake in te zien, op allerlei apparaten. Er wordt een live gegevensverbinding tot stand gebracht waarbij de implementatie tot 40 procent sneller is. Het is daarbij niet nodig om gegevens uit de cloud te dupliceren, downloaden of exporteren. Machtigingen kunnen automatisch worden gesynchroniseerd, waardoor Snowflake-toepassingen meteen worden doorvertaald naar Toucan Toco. Er hoeven geen derden tussen te komen, dit gaat in één klik.

Snowflake

Het beste aan de toepassing van Toucan Toco op Snowflake is de Snowflake Query Oprtimization Engine, waarmee teams direct datamodellen kunnen vinden en beheren. Je kunt bovendien query’s opzetten zonder dat de datasets opnieuw geofrmateerd moeten worden. Dankzij Write Back hoeft een gebruiker bovendien alleen te betalen voor wat hij of zij gebruikt. “We streven ernaar om de beste data storytelling te bieden, en onze native features voor Snowflake zijn een belangrijke stap in het leveren van de schaalbare en geïntegreerde oplossingen die internationale bedrijven nodig hebben”, aldus Charles Miglietti, medeoprichter en CEO van Toucan Toco.

