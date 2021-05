SAS-AI helpt slachtoffers van fraude

SAS heeft in samenwerking met de Amerikaanse non-profit Identity Theft Resource Center (ITRC) een chatbot ontwikkeld om slachtoffers van fraude te helpen. ViViAN, oftewel Virtual Victim Assitance Network, is gebouwd met behulp van SAS Viya.

Volgens ITRC is er sinds de lancering van live-chat in 2014 veel vraag, maar was 2020 een uitzonderlijk jaar. De Covid-19-pandemie zou tot hoge aantallen fraude en identiteitsdiefstal geleid hebben. Chatbots kunnen ingezet worden om op de hoge aantallen antwoord te bieden. De virtuele assistenten zorgen ervoor dat slachtoffers snel hulp en de juiste informatie krijgen.

Slachtoffers helpen

Voor de specifieke situatie is gebruikgemaakt van SAS Conversation Designer, waarmee Natural Language chatbots op het Viya-platform gebouwd worden. De software maakt het mogelijk menselijke conversaties te ontwikkelen en configureren en de inzichten uit data te benutten voor betere beslissingen. ViViAN combineert drie specifieke mogelijkheden: taalbegrip om te helpen ontcijferen wat een gebruiker typt, conversatie flow om te definiëren wat er met die kennis wordt gedaan en natuurlijke taalgeneratie om een passend antwoord te geven.

ViViAN is geprogrammeerd om te reageren op scenario’s die het meest voorkomen, als het op fraude aankomt. Slachtoffers komen vaak bij ITRC terecht met problemen als ‘Iemand heeft een credit card aangevraagd op mijn naam’, ‘Ik ben mijn portemonnee met daarin rijbewijs, telefoon en creditcard kwijt’ en ‘Ik heb gereageerd op een phishing e-mail’.

In zulke situaties kan ViViAN dus helpen. Door middel van een reeks vragen en aanwijzingen leidt de chatbot de gebruiker stap voor stap naar een oplossing. Voor sommige slachtoffers is één enkele interactie met ViViAN genoeg. ViViAN kan echter ook het startpunt zijn voor slachtoffers. Zij komen bijvoorbeeld uit bij een medewerker die helpt te herstellen.

De chatbot is gepresenteerd tijdens het Global Forum-event van SAS.