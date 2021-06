Voormalig CEO Google: ‘AI-regels EU schadelijk voor Europa’

De nieuwe wet- en regelgeving rondom het gebruik van AI die de Europese Unie op dit moment ontwikkelt, zou eerder voor een achterstand dan vooruitgang zorgen. Dit stelt de oud-CEO van Google, Eric Schmidt, tegenover de politieke nieuwssite Politico.

De EU is op dit moment bezig met het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen voor wet- en regelgeving rondom het gebruik van AI binnen de lidstaten. Deze wet- en regelgeving moet de grondrechten en veiligheid van inwoners van de EU bij het gebruik van AI door overheden en bedrijven veiligstellen. Wel moet op hetzelfde moment innovatie met behulp van AI mogelijk blijven, vooral voor het oplossen van maatschappelijke problemen of het beter organiseren van activiteiten.

Reactie Eric Schmidt

In zijn reactie op de EU-plannen stelt Eric Schmidt dat een dergelijk voorstel de EU juist schade toebrengt in plaats van voordeel. Volgens hem gaan de richtlijnen er straks vanuit dat op AI gebaseerde systemen en oplossingen zelf kunnen uitleggen wat zij doen en hoe zij daarbij transparant handelen volgens de EU-richtlijnen. Volgens de oud-CEO van Google kunnen op AI gebaseerde systemen helemaal niet uitleggen hoe zij hun beslissingen maken. Dit betekent dan dat zij in overeenstemming met de te ontwikkelen EU-richtlijnen niet kunnen worden gebruikt, met alle gevolgen van dien.

Minder samenwerking

De uitspraken van Eric Schmidt zijn misschien niet heel opmerkelijk, aangezien hij de voorzitter is van het Amerikaanse overheidsinitiatief National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI). Deze organisatie wil AI integreren in de nationale veiligheidssystemen van de Verenigde Staten. Eric Schmidt wil juist ook dat de EU en de Verenigde Staten op AI-gebied meer gaan samenwerken en de EU-richtlijnen zou dit lastiger maken.

Verschillende meningen

De Verenigde Staten en de EU hebben verschillende meningen over de inzet van technologie en vooral rondom de transparantie en privacy voor individuen. Daarnaast leveren veel Amerikaanse techbedrijven AI-technologie aan Europese klanten en zullen daarom straks ook aan de EU wet- en regelgeving moeten voldoen. Anderszins wordt het zo voor de Amerikaanse overheid lastiger om via de ze oplossingen data te verzamelen over EU-gebruikers en deze in te zien.