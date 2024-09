EU opent onderzoek naar AI-compliance van Google

De Ierse privacytoezichthouder Data Protection Commission (DPC) onderzoekt of Google persoonlijke data van EU-burgers goed heeft beschermd. Dit voordat deze data werden gebruikt voor het trainen van zijn foundation-model PaLM2.

De DPC treedt doorgaans op als EU-entiteit bij privacyzaken met vooral de grote Amerikaanse techbedrijven doordat deze vaak Europese hoofdkantoren in Ierland hebben gevestigd. In dit onderzoek richt het zich vooral op persoonlijke data van EU-burgers. Deze gegevens zouden door Alphabet, het moederbedrijf van Google, zijn gebruikt voor het trainen van het foundation AI-model PaLM2, schrijft Reuters. In het onderzoek wil de privacytoezichthouder te weten komen in hoeverre de techgigant deze data goed hebben beschermd, voor ze in het trainingsproces werden gebruikt.

Resultaat gehaald bij X

Dat de DPC onderzoek doet naar de datatrainingsprocessen van AI-aanbieders is steeds meer de normale gang van zaken. Vorige week verklaarde X nog tegenover de privacytoezichthouder dat het zijn Grok AI-modellen niet zal trainen op basis van data van EU-burgers, voordat deze via een opt-inoptie toestemming hebben verleend. Dit na een eerdere actie van de privacytoezichthouder.

De privacytoezichthouder heeft afgelopen zomer speciaal voor het trainen van AI/LLM-modellen een reeks van richtlijnen uitgebracht waaraan ontwikkelaars zich moeten houden om compliant te zijn met de diverse Europese wet- en regelgeving.

