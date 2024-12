Voormalige ASML-CEO Meurice pakt bestuurdersrol op bij Intel

Intel heeft zich versterkt met voormalig ASML-CEO Eric Meurice als lid van de Raad van Bestuur. Ook Steve Sanghi, de interim-CEO van Microchip neemt als onafhankelijk commissaris plaats in het bestuur. Met hun expertise moeten zij de chipgigant helpen meer efficiency en winstgevendheid te brengen.

Nu Intel CEO Pat Gelsinger onlangs onverwachts aftrad, is de chipgigant naarstig op zoek naar een nieuwe CEO. Dit om rust te brengen in het bedrijf en een einde moet maken aan de zwalkende strategische koers.

Twee oud-CEO’s in de Raad van Bestuur

Om het management te helpen, heeft Intel daarom nu twee ervaren (oud) CEO’s aan zijn Raad van Bestuur toegevoegd. Een oude bekende is Eric Meurice, tussen 2004 en 2013 de CEO van de Nederlandse chipfabricagegigant ASML.

Meurice wist in zijn bestuursperiode de moeilijke ontwikkeling van de EUV-technologie, maar ook de toenemende voorsprong op de concurrentie van ASML in goede banen te leiden. Hierdoor kon zijn opvolger, de dit jaar opgestapte Peter Wennink, de producent van chipfabricagemachines verder uitbouwen tot de absolute marktleider van dit moment.

Interim-CEO Steve Sanghi van Microchip is ook een ervaren rot in het vak als het gaat om chipontwikkeling en -productie. Hij wist in de afgelopen 30 jaar de waarde van Microchip op te krikken van 10 miljoen dollar naar 44 miljard dollar.

Eric Maurice (links) en Steve Sanghi (rechts)

Ervaring telt zwaar

Volgens Intel moet de diepe technische kennis van beide heren, hun leidinggevende ervaring en sterke operationele expertise veel waarde brengen de chipgigant. Vooral als het gaat om het geven van waardevolle inzichten over de prioriteiten van klanten voor zowel de Intel Products- als Foundry-divisies.

De zoektocht naar een nieuwe CEO gaat gewoon door. Intussen nemen CFO David Zinsner en CEO Michelle Johnston Holthaus van de Intel Products-divisie deze rol op zich.

