Dataiku nu beschikbaar via Azure Marketplace

AI- en machine learning-platform Dataiku is vanaf vandaag ook beschikbaar op de Microsoft Azure Marketplace en is nu volledig geïntegreerd met Azure-storage en -services.

“We heten Dataiku van harte welkom op de Microsoft Azure Marketplace, een plek waar onze partners hun cloudklanten van over de hele wereld ontmoeten,” reageert Jake Zborowski, General Manager Azure Platform bij Microsoft. De beschikbaarheid “opent de deur voor Azure-klanten om te profiteren van de gebruiksvriendelijke visuele interface van Dataiku,” meldt het bedrijf. Met de interface kunnen klanten data pipelines ontwikkelen, data voorbereiden, en machine learning-modellen bouwen en implementeren in hun cloud.

Azure-klanten kunnen Dataiku aanschaffen met behulp van bestaande Azure-overeenkomsten en -budgetten. Hierdoor kunnen klanten zonder juridische rompslomp starten met het gebruik van AI op enterprise-niveau. “AI en cloud vormen een echt goede combinatie,” stelt Florian Douetteau, CEO van Dataiku. “Met Dataiku in de Azure Marketplace denken we dat meer organisaties de kracht van AI in de cloud kunnen benutten om slimmere, snellere beslissingen te nemen, betere klantervaringen te leveren en belangrijke bedrijfsprocessen te automatiseren.”

Volledige Integratie

Dataiku is nu volledig geïntegreerd met Azure-storage en -services. “De push-down-architectuur en elastische integraties van Dataiku maken gebruik van native cloud computing-resources om zowel taken naar cloud computing-bronnen zoals Spark en Kubernetes over te zetten, als automatisch rekenresources in te zetten voor de datavoorbereiding, model building en modelscoringtaken,” legt het bedrijf uit.

Klanten die Dataiku via Azure gebruiken, hebben toegang tot gegevens die zijn opgeslagen op Azure. Ze kunnen datapijplijnen en machine learning-processen opschalen door gebruik te maken van rekenclusters. Ook kunnen ze datasets die zijn opgeslagen in SQL-databases verbinden, visualiseren, transformeren en analyseren en kunnen ze gebruikmaken van een breed scala aan Microsoft-technologieën. Hieronder valt het voorbereiden, modelleren en exporteren van gegevens naar Power BI, het gebruik van Azure Cognitive Services om vooraf getrainde NLP- en computer vision-modellen toe te passen, en het ontwikkelen van Dataiku-plug-ins met behulp van Visual Studio Code.