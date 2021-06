Google beboet: 220 miljoen euro en andere Ad Manager

De Franse overheid heeft Google vandaag een boete opgelegd van 220 miljoen euro en het bedrijf verplicht om nog dit jaar Ad Manager te wijzigen. Google gaat niet in beroep tegen de beslissing.

“De beslissing om Google sancties op te leggen is van bijzonder belang, omdat het de eerste beslissing ter wereld is die zich richt op de complexe, algoritmische veilingprocessen waarop de online advertentiebusiness vertrouwt,” reageert Isabelle de Silva, hoofd van de Franse mededingingsautoriteit.

Gegevensmonopolie

Het probleem was dat Google Ad Manager, het platform voor grote uitgevers, de voorkeur gaf aan de eigen online advertentiemarktplaats van het bedrijf, Google AdX, waar uitgevers in realtime ruimte verkopen aan adverteerders. Ad Manager voorzag AdX van strategische gegevens, zoals de winnende biedprijzen, terwijl AdX ook speciale toegang had tot verzoeken van adverteerders via de advertentieservices van Google. Op zijn beurt speelde AdX meer gegevens door naar Ad Manager dan naar concurrerende platforms.

Google voegde er zelf nog aan toe dat het voor uitgevers gemakkelijker zal worden om Google’s gegevens en tools te gebruiken. “We zullen deze veranderingen de komende maanden testen en ontwikkelen voordat we ze breder uitrollen, sommige zelfs wereldwijd,” aldus Google.

Schadevergoedingen mogelijk

De Franse overheid startte het onderzoek in 2019, na een klacht van News Corp, de Franse nieuwsuitgeverij Le Figaro, en de Belgische persgroep Rossel. Vorig jaar bijvoorbeeld werd 23 miljard dollar besteed om uitgevers te helpen advertenties te verkopen. Dat blijkt dus niet te mogen, volgens de mededingingsautoriteit.

“De praktijken die Google heeft ingevoerd om zijn eigen advertentietechnologieën te bevoordelen, hebben invloed gehad op persgroepen, wiens bedrijfsmodel sterk afhankelijk is van advertentie-inkomsten,” lichtte Bruno Le Maire toe, de Franse minister van Financiën. De Franse autoriteit zei verder nog dat deze beslissing de weg opent voor benadeelde uitgevers, om schadevergoeding te eisen van Google.