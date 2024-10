Nieuwe cloud-lobby met Google aan het roer wekt meteen wrevel bij Microsoft

De lobbywereld is een nieuw gremium rijker in de vorm van de Open Cloud Coalition (OCC). De club presenteert zich als een groep die opkomt voor open standaarden en eerlijkere concurrentie binnen de cloudmarkten van de EU en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Microsoft is de OCC echter niet meer dan een poging van Google om die eerste te hinderen op de cloudmarkt.

Volgens Microsoft-jurist Rima Alaily is de OCC slechts een ‘astroturf’-groep waarin Google disproportioneel veel invloed heeft. Astroturfing is een term voor een schijnbare grassroots-organisatie waar heimelijk een veel grotere entiteit achter zit, in dit geval dus Google (Astroturf is een merk kunstgras).

Alaily stelt in haar blogpost dat het doel van Google is om mededingingsautoriteiten tegen Microsoft op te zetten. Binnen de OCC zou Google kleinere, lokale Europese cloudproviders rekruteren, met als uiteindelijk doel regelgevingskwesties inzake cloudactiviteiten in een voor Microsoft nadelige richting te masseren. Daarnaast zou het een promotiemethode zijn voor Google Cloud Platform (GCP).

Een aantal muizen en een olifant

De leden van de OCC zijn kleine Europese en Britse spelers, waaronder Centerprise, Civo en het Spaanse Gigas. En dus Google, wat toch een beetje doet denken aan de mop van de muis en de olifant die over een brug lopen en waarbij de muis zegt ‘Wat stampen we hard hè?’ De OCC zegt in elk geval zelf dat het doel is om open standaarden in cloudbeleid te promoten en beleidsmakers te adviseren over regelgeving die goed is voor zowel security als mededinging. Hoofd van de OCC is Nicky Stewart, voormalig hoofd ICT-strategie van het Britse Cabinet Office, dat in nauw contact staat met de premier en andere ministeries. Stewart is ook hoofd van het bovengenoemde Civo.

De oprichting van de OCC volgt kort op een schikking tussen Microsoft en een andere Europese brancheorganisatie, Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE). Die runde eerder een langlopende klachtenprocedure over de dominante positie van Microsoft maar kwam daar helemaal op terug na enkele concessies van de techreus. Interessant is overigens dat ook bij CISPE een grote Amerikaanse speler zijn duim op de weegschaal legt, namelijk AWS.

Hyperscalers onder de loep

Het lijkt er dus op dat Google met de nieuwe lobbygroep een tegenwicht wil bieden aan het lobby-geweld van Microsoft en AWS. Het bedrijf heeft in navolging van de schikking ook een eigen klacht ingediend bij de Europese Commissie. Microsoft zou de kosten voor het draaien van de eigen software in andermans cloud kunstmatig opblazen. Dit is bij veel van de klachten de kern van de zaak: de hyperscalers zouden het veelal goedkoper en makkelijker maken om hun eigen diensten te draaien in hun eigen cloudomgevingen, of juist moeilijker en duurder om hun diensten in andere clouds te draaien. Dit mag niet volgens Europese mededingingsregels.

Sowieso liggen de grote techbedrijven onder het vergrootglas van de autoriteiten. De Britse Competition and Markets Authority (CMA) voert onderzoek uit naar vendor lock-in tactieken in de cloudsector en de Europese Commissie neemt naar verwachting eveneens de praktijken van cloudproviders als AWS, Microsoft en Google, onder de loep. In de VS klinken stemmen om Google onderdelen te laten afstoten.

