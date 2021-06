Esri’s Living Atlas nu ook met bodemgebruik

Esri breidt Living Atlas uit met Land Cover, de eerste wereldwijde hoge resolutie kaart van landbedekking en bodemgebruik. Hiermee kunnen veranderingen in beeld gebracht worden om het effect van menselijk handelen beter te begrijpen.

De uitbreiding voor de Living Atlas van Esri, de leverancier van geografisch informatie systemen, is gemaakt op basis van Sentinel-2 satellietbeelden van de European Space Agency en is ontwikkeld met behulp van machine learning in samenwerking met Impact Observatory en Microsoft. Impact Observatory heeft zijn bestaande AI-modellen verbeterd door een enorme trainingsdataset van miljarden door mensen gelabelde beeldpixels en de volledige Sentinel-2 2020 collectie van meer dan 400.000 aardobservaties samen te voegen om de kaart te produceren.

Esri geeft deze bron nu vrij onder een Creative Commons-licentie om brede acceptatie te stimuleren en te zorgen voor gelijke toegang voor planners die een duurzamere planeet willen creëren. Deze content wordt online beschikbaar gesteld als een kaartendienst en is vrij te gebruiken.

Actuele landschapsinformatie

Als onderdeel van de Living Atlas van Esri, kan de kaart ook bewerkt worden in combinatie met andere lagen zoals terrein, hydrologie en andere data. “Dankzij de vrijgegeven visualisaties kunnen planners wereldwijd de geografie om hen heen beter begrijpen en beter geïnformeerde beslissingen nemen, met inzicht in locaties met een bijzondere bodembedekking en de menselijke activiteiten die daarop van invloed zijn,” zegt het bedrijf.

De 2020 Global Land Cover Map is een consistente kaart van landbedekking voor de hele wereld, gebaseerd op de meest recente satellietinformatie. “Hoge resolutie, open, nauwkeurige, vergelijkbare en actuele kaarten van de bodembedekking zijn van cruciaal belang voor besluitvormers in veel industriële sectoren en ontwikkelingslanden,” aldus het bedrijf. Bovendien gebruiken nationale overheidsinstanties landbedekking als basis om trends in natuurlijk kapitaal te begrijpen, wat helpt bij het bepalen van prioriteiten voor ruimtelijke ordening en de basis vormt voor begrotingen.

“Dit is een cruciaal jaar voor klimaatactie”, zegt Jack Dangermond, oprichter en president van Esri. “Nu de VN-conferentie over klimaatverandering, COP26, internationale partijen samenbrengt om een aantal gemeenschappelijke doelen aan te pakken, zijn we blij dat we ons steentje kunnen bijdragen door deze kaart beschikbaar te stellen aan gebruikers die zich inzetten voor de gezondheid van onze planeet.”