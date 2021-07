Databricks wil verder groeien en breidt uit in Nederland

Databricks groeit hard en heeft flinke ambities. Het rondt met regelmaat investeringsrondes af, waardoor het inmiddels meer dan 23 miljard euro waard is. Nou is de data- en AI-markt over het algemeen steeds belangrijker aan het worden en groeien ook de bedrijfsinvesteringen, maar het blijft knap om te zien wat voor bedrijf er acht jaar na oprichting staat. De ambitie is ook om door te blijven groeien, iets wat nieuwe investeringen en uitbreidingen aantonen.

Databricks zal voor veel IT-professionals een bekende naam zijn, maar ook zullen er genoeg IT’ers zijn die het merk niet kennen. Het is het bedrijf achter het Spark-framework. Althans, de makers van Spark hebben Databricks opgericht. Op de analytics engine wordt veel vertrouwd voor big data processing. Met Apache Spark (inmiddels gedoneerd aan Apache Software Foundation) worden performance verbeteringen in ETL (extract, transform, load) geboekt.

Naast de ontwikkeling van Spark, steekt Databricks ook tijd in allerlei andere frameworks en concepten. Hierbij kan je denken aan Python-package Koalas voor data scientists en het lakehouse-concept dat het beste van data warehouses en data lakes combineert voor een nieuwe architectuur.

Ambities

Het bedrijf wil in principe zo goed als alle data-gebruikstoepassingen ondersteunen, van business intelligence tot artificial intelligence. Om dit verder te ondersteunen werd eerder dit jaar een miljard dollar aan investeringen opgehaald, ongeveer 840 miljoen euro. Grote bedrijven als Salesforce, AWS en Microsoft vallen onder de investeerders. Databricks zelf ziet het kapitaal als mogelijkheid om op te schalen en klanten verder te ondersteunen. Het wil bijvoorbeeld Research & Development (R&D) uitbreiden, om meer te kunnen innoveren.

Hierop sluiten de groeiambities voor de Nederlandse locatie aan. Op dit kantoor bevinden zich meer dan honderd medewerkers, die zich met zaken als R&D en sales bezighouden. Het grootste deel van het Nederlandse team houdt zich echter bezig met R&D en in dat team is men voortdurend op zoek naar meer talent, laat het bedrijf aan Techzine weten.

Onlangs sloten daarom Jan van der Vegt, Senior Product Manager, en Borre Mosch, Senior Software Developer, zich aan bij Databricks. Zij zijn de oprichters van Cubonacci, een startup waarmee ze bedrijven hielpen data science-oplossingen te bouwen. Met Cubonacci wilden ze machine learning naar de massa brengen, iets wat ze bij Databricks willen voortzetten. Van der Vegt en Mosch stoppen met hun onderneming om bij Databricks aan de slag te gaan. Van der Vegt zal zich bezighouden met de ondersteuning van de ‘funderingslaag van machine learning’, oftewel schaalbare en veilige data storage. Mosch focust zich bij Databricks op onder meer workflows.

Uiteindelijk wil Databricks door blijven groeien, wat ook betekent dat het kantoor in Amsterdam uit zal blijven breiden. Daar bevindt zich een flink deel van de wereldwijde R&D-activiteiten, iets waar Databricks veel prioriteit aan geeft. Met een beursgang in opkomst heeft het bedrijf in ieder geval weer een kapitaalinjectie in het vooruitzicht om de groei mogelijk verder door te zetten.

