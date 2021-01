Databricks wil naar de beurs

In 2020 zijn veel techbedrijven de beurs opgegaan, waaronder Snowflake. Die trend lijkt in 2021 door te zetten. Zo schreven we recentelijk dat het Nederlandse WeTransfer plannen heeft om een IPO uit te schrijven. Iets waar analytics-speler Databricks ook oren naar heeft. CEO Ali Ghodsi wil nog dit jaar de beurs op.

De waarde van Databricks wordt geschat op 6,2 miljard dollar (5,1 miljard euro) en het schijnt een IPO te zijn waarnaar reikhalzend wordt uitgekeken. Dat komt mede vanwege het succes van de Snowflake-beursgang. Beide bedrijven zorgen ervoor dat klanten gebruik kunnen maken van data dankzij algoritmes.

Databricks

Welke banken Databricks heeft aangeschreven om dit alles mogelijk te maken, dat is onbekend. Het is in ieder geval intern vast bezig om onderzoek te doen en verdere voorbereidingen te treffen. Daarin heeft Databricks geluk: zijn CFO Dave Conte heeft al eens geholpen bij het openbaar gaan van een bedrijf, namelijk van Splunk in 2012. Meestal moeten bedrijven een nieuwe CFO in de arm nemen om hierin te ondersteunen. Nu zal er vast ondersteuning komen, maar de huidige CFO kan wel flink helpen.

Ghodsi zei tegen Protocol: “Er is veel compliance om rekening mee te houden. Het grootste deel ervan is dat we moeten aantonen dat we voorspelbaar zijn, want dat is precies wat je nodig hebt als je een IPO uitschrijft.” Het plan is dat het bedrijf extra investeert in zijn eigen interne software. Ook wil het nog een investeringsronde doen, want Ghodsi zegt dat er een enorme toename is in belletjes van venture capital-bedrijven. Geen wonder: 2020 is enorm goed geweest voor de winstgevendheid van Databricks. In het derde kwartaal van 2019 had het nog een omzet van 200 miljoen behaald, versus 350 miljoen in 2020.

Drukte op de beurs

Het worden spannende tijden voor data analytics-bedrijven, want de concurrentie is hevig, de zaken gaan goed en er gaan er steeds meer de beurs op. Vaak zijn dit processen die goed zijn voor de werkgelegenheid, dus vooralsnog is het vooral iets om enthousiast over te zijn. Ghodsi zelf is nog nooit de beurs opgegaan met een bedrijf, maar hij gelooft erin dat het feit dat hij het bedrijf zelf heel goed kent hem zeker zal helpen het proces te ondersteunen. Hij is er dan ook al vanaf het begin (in 2013) bij.

