‘Broadcom wil analyticsgigant SAS kopen’

Broadcom overweegt SAS over te nemen. Door de leverancier van data- en analyticsoplossingen te kopen, wil de chipmaker zijn inspanningen voor de corporate-softwaremarkt uitbreiden. Mogelijk volgt de komende weken de afronding van de overname.

Dat stellen bronnen van The Wall Street Journal. SAS zou zo’n 15 miljard dollar tot 20 miljard dollar waard zijn, omgerekend 12,6 miljard euro tot 16,9 miljard euro. De bronnen noemen de waardering ook wel ‘enterprise value’, wat eigenlijk de totale waarde of marktwaarde van het bedrijf inhoudt. SAS is nog altijd niet beursgenoteerd, ondanks dat het al sinds 1976 bestaat. Het analyticsbedrijf is in handen van oprichter Jim Goodnight, die als CEO actief is. Vorig jaar boekte het bedrijf 3 miljard dollar omzet.

Ambities Broadcom

Broadcom is vooral bekend vanwege zijn semiconductors, maar kijkt ook naar manieren om zijn portfolio uit te breiden. Met SAS lijkt het dus een nieuwe markt te willen aanboren. De analyticsgigant levert onder meer tools voor het beheren en analyseren van data, terwijl ook de SAS-programmeertaal belangrijk is. Data scientists en -engineers bij grote organisaties, bijvoorbeeld uit de financiële dienstverlening en de overheidssector, maken vaak gebruik van SAS-oplossingen.

Broadcom had een aantal jaar geleden ambities om concurrent Qualcomm te kopen, maar dat ging niet door vanwege blokkering door autoriteiten. Sindsdien lijkt de focus uit te gaan naar nieuwe activiteiten, die niet per se verband houden met de chipactiviteiten van het bedrijf zelf. Zo kocht het voor 19 miljard dollar CA Technologies, dat IT-systemen en softwareproducten voor cloud computing, mainframe en virtual machine-omgevingen levert. Later volgde de enterprise-tak van securityspecialist Symantec voor 10,7 miljard dollar.

Als de gesprekken goed verlopen zou de deal de komende weken rond komen, menen de bronnen van WSJ. Broadcom en SAS hebben nog niet op commentaarverzoek van media gereageerd.

Tip: SAS geeft de toekomst van analytics in de cloud vorm