SAS geeft de toekomst van analytics in de cloud vorm

SAS gaat de komende dagen op zijn Global Forum in op de toekomst van analytics. De cloud speelt hierin een steeds prominentere rol, ziet de analyticsgigant. Daar kunnen echt extra voordelen gerealiseerd worden en dus investeert SAS in deze transitie naar de cloud. Wij spraken met de nieuwe CTO, Bryan Harris, om zicht te krijgen op de koers en visie.

Vlak voor ons gesprek met Harris deelt SAS cijfers met ons over big data en analytics in de public cloud. Volgens IDC zou er tot 2024 jaarlijks tientallen procenten groei zijn. Daar tegenover staat dat het gebruik van on premise en andere deployment-vormen met enkele procenten zullen dalen. Harris bevestigt in de praktijk een variëteit aan deployment-opties te zien: veel gebruikers van SAS bevinden zich on premise, maar zijn ook actief in de cloud.

Deze verschillende soorten infrastructuur zijn enorm belangrijk voor organisaties, want ze kunnen uiteenlopende redenen hebben voor bepaalde infrastructuurkeuzes. Misschien kiest een overheidsinstelling uit compliance-oogpunt er heel bewust voor bepaalde data on premise te houden, of heeft een bank afspraken om cloudinfrastructuur van een specifieke leverancier te gebruiken vanwege gerichte functionaliteit. Duidelijk bij de meeste bedrijven is dat ondanks de voorkeuren de cloud een steeds grotere rol speelt. Alle sectoren lijken extra te investeren in de cloud.

Organisaties die SAS gebruiken zijn dan ook klaar voor de cloud. Ze willen analytics draaien op de infrastructuur naar keuze. Om deze keuzevrijheid te bieden, heeft SAS in een rap tempo integraties en samenwerkingen geïnitieerd met de meest gebruikte cloudplatforms. Tijdens Global Forum gaat het daarom veelvuldig over Kubernetes, Microsoft Azure, AWS, Google Cloud en Red Hat OpenShift.

Cloud-native vereist investeringen

De focus van SAS op de cloud is onderdeel van de koers die al enige tijd gevolgd wordt. SAS Viya wordt binnen de strategie als een belangrijke troef gezien. Dat is het moderne platform voor analytics, AI en data management waar gebruikers in de optiek van SAS voordelen mee realiseren. SAS Viya is dan ook volledig cloud-gebaseerd, zodat aan hedendaagse eisen voldaan kan worden. Cloud-gebaseerd is niet synoniem voor enkel via public cloud beschikbaar, het betekent dat het de voordelen van cloudtechnologie brengt, zowel in de public cloud als in je eigen datacenter. De voordelen die hiermee gerealiseerd worden, zijn onder meer prestatiewinst, schaalbaarheid en in bepaalde gevallen kostenbesparingen.

Analytics platform draait op moderne architectuur

Deze weg naar cloud-native software is in de afgelopen anderhalf jaar echter in een sneltreinvaart gegaan, stelt Harris. Er moesten tienduizenden regels code herschreven worden om allerlei zekerheden in te bouwen. Zo wil SAS dat infrastructuur altijd voldoet aan de gewenste performance benchmarks en dat de interactie met de storage van de clouds juist verloopt. “Ook wilden we er zeker van zijn dat het cloud portable zou zijn en niet slechts lift-and-shift”, legt Harris uit. SAS wilde hiermee als het ware een stevige brug bouwen richting de cloud, zodat bedrijven op een consistente manier SAS-software van on premise infrastructuur naar de cloud kunnen brengen. Organisaties moeten hierbij niet gedwongen worden richting analytics in de cloud benadrukt Harris, maar als ze dat willen moet de migratie zo simpel mogelijk zijn.

Containers aan de basis

Voor de cloud-push was het onvermijdelijk om de softwarearchitectuur grondig aan te passen. SAS heeft daarom heel bewust voor het containeriseren van zijn analyticssoftware gekozen. Door de software op deze manier vorm te geven en te verpakken, is het mogelijk om te draaien in de door de gebruiker gewenste omgeving. Een analyticsworkload kan hierdoor in principe eenvoudig in het eigen datacenter draaien of in public cloud, zonder beperkt te worden door allerlei compatibiliteitsproblemen.

Bryan Harris, Executive Vice President and Chief Technology Officer bij SAS.

Voor het deployen, schalen en beheren van de containers vertrouwt SAS uiteindelijk op Kubernetes. Harris legt uit dat dit containerplatform de standaard in de industrie is. “Er zijn verschillende keuzes die je kan maken voor Kubernetes, zoals bijvoorbeeld de ingress controller. Onder de streep biedt het ons zeer krachtige orkestratie. Het verzekert ons ervan dat onze applicaties en containers altijd draaien volgens de standaarden. We krijgen zekerheden met betrekking tot schaalbaarheid, failover en beschikbaarheid.”

Harris noemt Kubernetes vanuit de centrale rol die het binnen het IT-landschap inmiddels inneemt de nieuwe kernel van de cloudbesturingssystemen. Alle grote cloudproviders gebruiken de basis van Kubernetes en hebben daar variaties of uitbreidingen op. Het maakt het standaardiseren rondom containers en Kubernetes door SAS ook heel logisch, want alleen zo kan analytics in de cloud mogelijk worden.

We vragen Harris als vervolgvraag hierop in hoeverre de SAS-community de meerwaarde in Kubernetes en containers ziet. Volgens hem zal niet iedere data scientist aan Kubernetes denken, maar zien ze de voordelen wel in zodra ze weten welke mogelijkheden het biedt. De container- en Kubernetes-benadering kan voor de data scientist echt betekenen dat de interactie met SaaS-oplossingen en API’s versimpelt en er weinig zorgen zijn over lifecycle management. Ze kunnen modellen en services bouwen zonder te maken te krijgen met additionele zaken rondom de deployment.

Hyperscalers actief ondersteunen

De nieuwe architectuur heeft ertoe geleid dat SAS inmiddels integraties en samenwerkingen heeft met de drie grootste cloudleveranciers: Microsoft Azure, AWS en Google Cloud. Van deze drie heeft Microsoft Azure een bijzondere status. “Het is de preferred cloud provider. We geloven in de unieke waarde die we klanten samen kunne bieden. Daarvoor werken onze engineering-teams samen, zodat analyticsworkloads sneller in de cloud kunnen draaien. Microsoft ontwikkelt hiervoor nieuwe compute- en storage-strategie om ons te helpen, zodat de snelheid gegarandeerd wordt”, aldus Harris. De CTO wijst ook op de gezamenlijke productinnovaties van SAS en Microsoft. Een stevige integratie met Microsoft Power Automate biedt bijvoorbeeld extra data- en analytics-mogelijkheden van SAS, om het platform voor het bouwen van automatiseringsworkflows uit te breiden. Daarnaast zijn er industrie-specifieke SAS-oplossingen in de Azure Marketplace opgenomen.

Wat SAS ook dankzij de samenwerking met Microsoft heeft kunnen realiseren, is de volledig beheerde dienst SAS Cloud. “De SAS Cloud draait uitsluitend op Azure en is ideaal als je snel analytics in de cloud wil. Wij regelen het volledige beheer en zorgen dat je niet belast wordt met operationele taken behorend bij de cloud”, legt Harris uit. SAS kan hierdoor allerlei zaken voor je garanderen, zoals harde eisen rond databeveiliging en het volgen van compliance richtlijnen.

Microsoft is de preferred cloud provider

Hoewel SAS echt de meerwaarde van analytics op Azure ziet, wil het zijn klanten keuzevrijheid geven. Mathias Coopmans, die zich bij SAS bezighoudt met architectuur en de cloud, zegt hierover tegen Techzine: “Die uitbreiding is wel belangrijk omdat klanten die flexibiliteit willen. Heel wat bedrijven hanteren een multicloudstrategie, maar het is perfect mogelijk dat ze voor containers of bepaalde data specifiek in één cloud opereren. Dan moeten wij ook flexibiliteit tonen. Door nu zowel in Azure, AWS als GCP SAS Viya aan te bieden, dekken we het merendeel van de markt af binnen Europa.”

Als een organisatie dus AWS of Google Cloud wil gebruiken, de twee andere grootste cloudleveranciers, dan is daar de technische ondersteuning voor. Tijdens SAS Global Forum kondigt SAS zelfs nieuwe integraties aan voor deze twee infrastructuren. Deze hebben enerzijds betrekking op de diensten Amazon Elastic Kubernetes Service en Google Kubernetes Engine. Door de integratie kan SAS op respectievelijk AWS en Google Cloud draaien, want beide diensten ondersteunen het draaien van clusters op de cloudplatforms. Naast deze integratie kan SAS voortaan ook overweg met de databasediensten Amazon RDS en Google Cloud SQL, de databasediensten van de twee cloudleveranciers, zodat analytics dichterbij de bron van de data kan plaatsvinden.

Aanwezigheid in gereguleerde omgevingen

Met de mogelijkheden rond Azure, AWS en Google Cloud is analytics in de cloud dus echt mogelijk. Harris geeft desgevraagd wel aan dat SAS blijft zoeken naar mogelijkheden om de ondersteuning verder uit te breiden. Later dit jaar staat bijvoorbeeld nieuwe integratie met Red Hat OpenShift op de planning. Voor SAS is dat een interessante aankomende innovatie, omdat het zelf zijn software containeriseerde met behulp van Red Hat en hiermee verschillende security-garanties heeft. Maar misschien nog wel interessanter op dit vlak is dat Red Hat OpenShift, net als SAS, een sterke aanwezigheid heeft in streng gereguleerde omgevingen. Organisaties met zulke omgevingen willen vaak additionele security-mechanismes wanneer ze containers en Kubernetes inzetten. SAS en Red Hat gaan de komende maanden kijken hoe ze gezamenlijke klanten beter kunnen bedienen. Aangezien Red Hat OpenShift net zo goed in je eigen datacenter kan draaien is dat een manier om de voordelen van de cloudtechnologie ook met je eigen infrastructuur in huis te halen.

Analytics in de cloud groeit door

Alles bij elkaar heeft SAS flink geïnvesteerd in het mogelijk maken van analytics in de cloud. Daar ligt de toekomst, vanwege de prestatiewinst en schaalbaarheid. Uiteindelijk zien steeds meer bedrijven de voordelen, ongeacht de sector waarin ze actief zijn. Om deze bedrijven beter te ondersteunen werkt SAS inmiddels met de meest gebruikte infrastructuren. Harris hint tegelijkertijd op nog verdere innovaties, zodat de weg naar de cloud steeds eenvoudiger wordt en iedere organisatie moderne analyticssoftware gaat gebruiken.