‘Overnamegesprekken Broadcom en SAS voorbij, bedrijf niet te koop’

Gesprekken tussen Broadcom en SAS over een overname van de analyticsgigant zijn beëindigd. De oprichters van SAS zouden zich bedacht hebben, weten bronnen van The Wall Street Journal. Ondertussen heeft CEO en oprichter Jim Goodnight zijn medewerkers verteld dat het bedrijf niet te koop is.

Eerder deze week verschenen er geruchten dat Broadcom SAS wilde overnemen voor 12,6 miljard euro tot 16,9 miljard euro. Aanvankelijk ging men ervan uit dat binnen enkele weken overeenstemming volgde. Goodnight, die een groot deel van de aandelen bezit, en de eveneens actieve oprichter John Sall toonden interesse in een verkoop, bleek uit de vorige berichtgeving.

Nu zijn de oprichters van gedachte veranderd en zullen ze SAS niet verkopen aan Broadcom, melden de bronnen van WSJ. Waarom Goodnight en Sallvan van gedachte veranderden, is op basis van de bronnen niet duidelijk. Wel weet WSJ dat een aantal SAS-medewerkers vraagtekens zetten of de analyticsgigant wel bij Broadcom past.

Inmiddels heeft SAS-woordvoerder Shannon Heath ook gereageerd op de geruchten. “Ik kan bevestigen dat Dr. Goodnight een bericht stuurde aan alle medewerkers, waarin hij zegt: ‘We zijn niet te koop'”, aldus Heath. Ze voegt eraan toe dat SAS blijft focussen op verdere innovatie om klanten te bedienen.

Interesse

Broadcom is groot geworden als chipmaker, maar wil zijn activiteiten op de enterprisemarkt uitbreiden met behulp van overnames. SAS kon bijdragen aan die groeistrategie. Hoewel de match op productniveau niet direct heel zichtbaar is aangezien SAS tools levert voor het beheren en analyseren van data, heeft de analyticsgigant wel een flinke voetafdruk in de enterprisemarkt. Veel dataprofessionals van grote organisaties, bijvoorbeeld uit de overheidssector of gezondheidszorg, vertrouwen op oplossingen van SAS.

