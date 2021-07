Google Looker 21 maakt BI-platform aantrekkelijker voor ontwikkelaars

Google heeft Looker 21 gepresenteerd. Het BI-platform voegt functionaliteit toe voor ontwikkelaars, om verder te kijken dan alleen traditionele business intelligence.

Looker 21 moet de API voor data worden, waarmee bedrijven vervolgens kunnen doen wat zij willen. De tool moet de data transformeren in ‘data-ervaringen’ die direct toepasbaar zijn en aansluiten op de manier waarop mensen werken.

Voor het realiseren van deze ambitie is Looker 21 voorzien van veel nieuwe functionaliteit die het werk van ontwikkelaars makkelijker en productiever moet maken. In de laatste versie wordt bijvoorbeeld het Looker Extension Framework geïntroduceerd. Dit framework is onderdeel van de nieuwe Looker Developer Portal. Het framework automatiseert alle hosting, security en DevOps, zodat ontwikkelaars zich volledig op het bouwen van applicaties kunnen richten.

De Looker Developer Portal is de nieuwe centrale omgeving van waaruit ontwikkelaars hun werkzaamheden kunnen verrichten. Naast toegang tot de diverse functionaliteit, geeft de portal ook extra informatie met documentatie, tutorials, sample code en voorbeelden.

API Explorer

Een andere belangrijke toevoeging is de API Explorer. Deze tool is een meer interactieve manier om de Looker API te onderzoeken, prototypes van zoekvragen te maken en API calls via copy/paste uit te voeren. Daarnaast kunnen ontwikkelaars filters aanbrengen binnen de Looker dashboards voor minder applicatie-onderhoud. Ook gaat Google verschillende voorgebouwde componenten leveren voor functionaliteit als visualisatie, alerts, zoekmogelijkheden en notificaties.

Cloud Cost Management

In de nieuwe versie is ook Cloud Cost Management-functionaliteit verwerkt. Deze biedt BI- en rapportagemogelijkheden waarmee gebruikers hun kosten van de drie grote public cloudomgevingen kunnen bepalen en/of optimaliseren. Zelf gaat Google geen tools hiervoor leveren, omdat er veel mogelijkheden op de markt zijn. De functionaliteit is alleen in Looker 21 beschikbaar omdat klanten hun infrastructuur al vaak op orde hebben.

Overige functionaliteit

Overige functionaliteit die in Looker 21 is verwerkt, is onder meer ondersteuning van Microsoft Azure. Google blijft daarnaast ook andere public cloudomgevingen ondersteunen, zodat klanten hun data in meer dan één database kunnen opslaan en in meerdere on-premises- of cloudplatforms.

Daarnaast beschikt de oplossing nu over incremental persistent derived tables. Hiermee wordt verse data direct aan de resultaten van een zoekvraag toegevoegd. Op deze manier is het voor gebruikers niet meer nodig de zoekvraag opnieuw te draaien, voor het verkrijgen van de allerlaatste informatie.

Verder is ook een nieuwe mobiele versie van Looker verschenen. De mobiele applicatie ondersteunt nu 22 talen en biometrische authenticatie. Ook integreert Looker 21 nu direct in MS Teams, zodat gebruikers direct data beschikbaar hebben in hun gesprekken.

Looker 21 is per direct beschikbaar.