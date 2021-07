‘Eigenaar wil dataspecialist TIBCO verkopen’

TIBCO komt mogelijk binnenkort in de etalage te staan. Private equity Vista Equity Partners overweegt het datamanagement-bedrijf te verkopen voor een prijs van ten minste 6,4 miljard euro (7,5 miljard dollar). Dit meldt de financiële nieuwsorganisatie CNBC.

Volgens CNBC is de mogelijke verkoop van TIBCO op dit moment nog onderwerp van geruchten. Een mogelijke koper voor de datamanagementspecialist is nog niet gevonden en ook onderhandelingen met eventuele kopers zijn nog niet begonnen. Wel zou de investeerder de komende dagen gesprekken hebben met investeringsbanken voor het begeleiden van een verkoopproces.

Datamanagement en applicatie-integratie

Verkoopkandidaat TIBCO houdt zich bezig met datamanagement en het integreren van applicaties. De oplossingen van het bedrijf maken integraties tussen databases, analytics-tools en andere applicaties voor interne workloads makkelijker.

Daarnaast maken de oplossingen van TIBCO het automatisch onderling delen van data tussen deze verschillende tools mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld data van applicaties in cloudomgevingen worden gedeeld met applicaties in on-premises omgevingen. Hiervoor hoeft de data dan niet te worden aangepast, voordat ze naar een ander systeem worden verplaatst.

Snelle groeier

TIBCO werd in 2014 door Vista Equity Partners overgenomen en is sindsdien hard in omzet gegroeid. Dit verklaart mogelijk de minimale prijs van 6,4 miljard euro, volgens CNBC. TIBCO is zelf de afgelopen jaren flink op het oorlogspad geweest en heeft kleinere bedrijven op het terrein van datamanagement en applicatie-integratie overgenomen. Denk aan de zakelijke analyticsspecialist SnappyData en Orchestra Networks. Vorig jaar werd nog Information Builders voor een bedrag van ruim 848 miljoen euro (1 miljard dollar) overgenomen.

Consolidatie applicatie-integratiemarkt

In de markt waarin TIBCO opereert is consolidatie tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Concurrent Mulesoft werd overgenomen door Salesforce en Google kocht Apigee. Dell heeft Boomi verzelfstandigd. De startup in de applicatie-integratiemarkt TriggerMesh is weer grotendeels gefinancierd door Cisco.

