ASML’s gedurfde prognose: tot 60 miljard aan verkopen in 2030

Vorige maand kreeg ASML harde klappen op de beurs wegens per ongeluk te vroeg verschenen kwartaalcijfers. Nu stelt de chipmachinebouwer orde op zaken met grote beloftes voor op de langere termijn.

In juli doorbrak de beurswaarde van ASML eventjes de 1.000 euro per aandeel, maar afgelopen week werd een dieptepunt voor 2024 bereikt met 610 euro per aandeel. Het is een correctie die medio oktober keihard werd ingezet door een te vroege publicatie van de Q3-cijfers.

Gloriedagen aanstaande?

Net als andere spelers binnen de chipindustrie is ASML voorzichtig over de toekomst op de korte termijn. Handelsrestricties met China zijn een donkere wolk boven het ASML-orderboekje, terwijl ook de onzekere aard van Intel voor minder vraag naar chipmachines kan leiden. Chinese klanten representeerden bijna de helft van alle orders in Q2, bijvoorbeeld, maar door handelsrestricties zal dit aandeel dalen. Toch is de langere termijn naar eigen zeggen onverminderd positief voor het Nederlandse bedrijf.

“We bevestigen onze strategie voor kapitaalallocatie en verwachten aanzienlijke hoeveelheden contant geld te kunnen blijven teruggeven aan onze aandeelhouders door een combinatie van toenemende dividenden en aandeleninkoop,” aldus CFO Roger Dassen in een verklaring. Zijn bedrijf houdt dus vast aan de voorspelling dat er in 2030 tussen de 44 en 60 miljard euro wordt binnengehaald aan orders. Aangezien de huidige verkoopcijfers op basis van het laatste kwartaal goed voor zo’n 30 miljard euro per jaar, is dat een forse toename in zes jaar tijd.

De High-NA troef

Mocht de ASML-voorspelling uitkomen, dan zal dat vermoedelijk te verklaren zijn door High-NA EUV-machines. Momenteel zijn er enkel testapparaten geleverd aan klanten TSMC en Intel, hoewel ze op den duur deze machines ook voor massaproductie zullen gebruiken. Het testproces vergt jaren met elke generatie lithografiemachines en lucratieve opbrengsten verschijnen doorgaans pas na nog meer verfijning daarna.

Desondanks verloopt de introductie van High-NA EUV goed, zo stelde eerste klant Intel eerder dit jaar. Ook is hier sprake van een doorontwikkeling van EUV-lithografie, dat al bijna een decennium geleverd wordt aan chipfabrikanten.

