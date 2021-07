TIBCO vindt zichzelf opnieuw uit na missen eerste cloudgolf

Een jaar of tien geleden kon TIBCO geen gelijke tred houden met de markt waarin het actief is. Dat is inmiddels duidelijk verleden tijd. Het bedrijf is vrijwel vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. Het positioneert zich nu als breed inzetbare speler op de datamarkt.

Het Amerikaanse TIBCO bestaat al een hele tijd, sinds 1997 om precies te zijn. Het bedrijf is begonnen als traditionele integratiespecialist toen dat nog niet door allerlei partijen in de cloud aangeboden werd. Toen dat wel het geval begon te worden met de opkomst van partijen zoals MuleSoft en (Dell) Boomi, reageerde TIBCO daar in eerste instantie niet goed op. Er was geen duidelijke cloudstrategie bij het bedrijf. Dit zorgde ervoor zorgde dat de leverancier tijdens de financiële crisis aan het einde van het eerste decennium van deze eeuw moeite had om door te pakken, horen we van Gertjan Vaessen, de GM en eindverantwoordelijke voor TIBCO in Nederland.

Een en ander zorgde ervoor dat TIBCO in 2014 in handen kwam van Vista Equity Partners, een private equity-partij. Die partij nam de beslissing om TIBCO in 2015 van de beurs te halen (de IPO was in 1999). “Voor TIBCO had en heeft Vista een duidelijke langetermijnstrategie”, stelt hij. Met andere woorden, het bedrijf werd van de beurs gehaald om het opnieuw op te bouwen. “Uiteraard wel met behoud van de basis [de expertise op het gebied van integratie, red.], maar gericht op de moderne realiteit”, voegt Vaessen hieraan toe. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen volgens hem. Inmiddels staat TIBCO er weer goed voor en is het actief en onderscheidend op drie deelgebieden: Connect, Unify en Predict.

Connect

Connect is het onderdeel dat het dichtst bij de wortels van het bedrijf ligt. Ze doen integratie nu echter op een moderne manier, dus je kunt het ook als clouddienst afnemen. TIBCO heeft wel een overduidelijk hybride focus. In een dergelijke strategie speelt een API-gedreven aanpak vanzelfsprekend een centrale rol in het verbinden van alle verschillende omgevingen.

Vaessen ziet in de gang naar de cloud in ieder geval zeker geen vereenvoudiging van de vraagstukken op het gebied van integratie. Met name grote organisaties krijgen nu immers een zeer verspreide IT-omgeving. Sommige data gaat naar de cloud, andere data blijft on-prem of gaat naar systemen in weer andere private of public clouds. “Daar ontstaat een nieuwe spaghetti aan integratieproblemen”, is zijn conclusie.

Het feit dat TIBCO zich al sinds 1997 bezighoudt met integratie, helpt het bedrijf binnen het Connect-stuk behoorlijk, geeft Vaessen verder aan. Hij ziet vooral op het gebied van de diepere, meer technische integraties de nodige beperkingen in de modernere integratieplatformen. TIBCO kan daar juist het verschil maken, stelt hij.

Unify

Het tweede gebied waar TIBCO zich op richt gaat door het leven als Unify. Het gaat bij het bij elkaar brengen van data namelijk niet alleen om dit technisch mogelijk te maken. Er komt ook een grote portie datamanagement bij kijken. Het draait bij Unify dus om het op een verantwoorde manier beschikbaar maken van data. Een manier die niet alleen acceptabel is voor de mensen die bij een organisatie werken, maar ook voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Zo heeft TIBCO een aantal semi-overheidsinstellingen als klant. Die moeten voldoen aan specifieke wetten en regels rondom welke data wel en welke data niet in een cloud mogen staan.

Een belangrijk onderdeel van het Unify-gedeelte van TIBCO is datavirtualisatie, geeft Vaessen aan. Dit is belangrijk, omdat je op deze manier on-prem data toch kunt koppelen aan de cloud. Daar kun je doorgaans veel meer doen met die data op het gebied van bijvoorbeeld analytics dan je on-prem in kunt richten. Met de software van TIBCO kun je dus als het ware een stream opzetten van de on-prem data richting de cloud. De data zelf blijft altijd on-prem staan, maar je kunt deze in de cloud in een gevirtualiseerde omgeving analyseren.

Verdere onderdelen binnen Unify zijn master datamanagement en metadata management, maar bijvoorbeeld ook Product Information Management (PIM). De twee datamanagementonderdelen richten zich onder andere op wat minder tot de verbeelding sprekende zaken. Denk hierbij onder andere aan governance en consistentie van data. Dit is uiteraard wel gewoon erg belangrijk. PIM is tot slot een relatief nieuw gebied voor TIBCO. Volgens Vaessen is het echter onontkoombaar om ook hiermee aan de slag te gaan, omdat je dit niet los kunt zien van het datamanagementstuk.

Predict

Hadden we in de bovenstaande alinea wellicht wat minder tot de verbeelding sprekende componenten van het TIBCO-platform te pakken, binnen Predict wordt het weer een stuk interessanter. Hier gaat het namelijk om zaken zoals data science en analytics op basis van AI. TIBCO onderscheidt zich volgens Vaessen met name op het gebied van streaming analytics, oftewel analytics op data die in beweging is. Volgens hem is dit onderdeel van hun aanbod een belangrijke reden voor veel organisaties om voor TIBCO te kiezen.

Voorbeelden van wat TIBCO kan op dit vlak heeft Vaessen in overvloed. Hij noemt als het ultieme voorbeeld de analytics die het F1-team van Mercedes doet op de data die binnenkomt van de bolides. Maar je kunt ook denken aan Tata Steel, dat streaming analytics inzet om het productieproces te verbeteren. Dat moet je volgens Vaessen wel op streaming data doen, als je de kosten een beetje in bedwang wilt houden. Een mislukte run van een proces bij Tata Steel (dus een slechte batch staal) is erg kostbaar, als je dit tijdens het proces bij kunt sturen, bespaar je behoorlijk.

Een laatste voorbeeld van Vaessen dat we hier willen noemen is de analyse van het loungebezoek bij KLM. Daar houdt op basis van historische data en voorspellingen bij hoe druk het gaat worden in de lounge en of iemand bijvoorbeeld altijd een gast meeneemt. Lijkt het heel druk te worden, dan kunnen onder andere gasten doorgestuurd worden naar partner lounges, meer mensen ingezet worden en wc’s vaker schoongemaakt worden.

Hoe toegankelijk is het?

Het klinkt alsof TIBCO goed heeft nagedacht over de onderdelen waarop het actief wil zijn. Met al die grote klantnamen die voorbij vliegen, vragen wij ons echter wel af hoe toegankelijk het platform is voor organisaties. Is het alleen bedoeld voor zeer grote bedrijven? Dat is volgens Vaessen zeer zeker niet het geval. TIBCO legt juist veel nadruk op het zo toegankelijk mogelijk maken. De oplossingen zijn volgens hem dan ook juist heel schaalbaar, ook in prijs.

Je hoeft dus niet alles af te nemen bij TIBCO, je kunt ook een deel integreren in een bestaande omgeving bijvoorbeeld. Zo kan je als organisatie alle drie de onderdelen hierboven bij TIBCO afnemen, als je zelf geen enkel onderdeel ervan ingericht hebt. Dat kan TIBCO als enige leveren, geeft Vaessen aan. Geen enkele concurrent in de drie deelgebieden is ook actief op beide andere gebieden. Jumbo heeft bijvoorbeeld echter alleen een stukje datamanagement nodig. Dat neemt dat bedrijf dan ook separaat af en integreert het in een bestaande omgeving.

Als het gaat om toegankelijkheid, mag ook de nadruk op open source niet ontbreken. Als er iets zorgt voor toegankelijkheid, is het wel dat TIBCO vrijwel alle opensourceplatformen ondersteunt, geeft Vaessen aan. Sterker nog, Project Flogo wordt onderhouden door TIBCO. Flogo is gebaseerd op de programmeertaal Go en kan gebruikt worden om zogeheten event-driven apps te bouwen. De koppeling met streaming data is hier uiteraard snel gemaakt. Het gaat hier immers om apps die bij een bepaalde binnenkomende trigger een actie in gang zetten. Het vliegveld van Rome gebruikt dit bijvoorbeeld om drukte in rijen te tracken en daar eventueel actie op te ondernemen. Andere toepassingen kun je vinden in het volgen van pakketjes en het bijhouden van zitplaatsen in de trein.

Als laatste argument voor de toegankelijkheid van het platform van TIBCO noemt Vaessen de term Proof of Value. Dit houdt in dat je als potentiële klant het platform ter beschikking krijgt om te kijken of het wat is. Pas als je ervan overtuigd bent dat de organisatie er waarde uit haalt, sluit je een contract af.

Tot slot: Breed, diep, open en wendbaar

Als we zo aan het einde van dit artikel een conclusie moeten formuleren over TIBCO, dan komen de woorden breed, diep, open en wendbaar vooral bovendrijven. Het portfolio is erg breed, wat zonder meer een onderscheidend punt is. Uiteraard is het belangrijk om het niet te breed te laten worden, gezien het relatief bescheiden formaat van het bedrijf.

Er zit verder vooral in het integratiestuk van oudsher uiteraard nog heel veel diepgang op het gebied van expertise. TIBCO heeft echter niet het formaat om altijd een volledige platform play te spelen, dus is openheid ook een vereiste om zo interessant mogelijk te zijn voor klanten.

De recente wederopbouw zorgt er tot slot voor dat het bedrijf in principe erg wendbaar is en eenvoudig zaken kan toevoegen op aanpassen. Al met al is TIBCO tegenwoordig een zeer moderne speler. Als het de focus kan houden op de zaken die echt onderscheidend zijn en niet ten prooi valt aan een vorm van overstretch, kan het bedrijf weer een lange tijd goed meedraaien in de markt.

Enige tijd geleden zijn we bij Techzine begonnen met een wekelijkse podcast. Inmiddels hebben we er zo’n 10 gepubliceerd, waarvan er eentje over integratie en integratieplatformen gaat. Die kun je hier beluisteren. Je kunt je uiteraard ook abonneren op de podcast om iedere week in een kwartiertje bijgepraat te worden over een interessant onderwerp.