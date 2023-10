SentinelOne heeft in geen geval plannen om zichzelf te verkopen. Dat verduidelijkt de CEO van het bedrijf nadat er werd gefluisterd dat het bedrijf overwoog zichzelf te verkopen na twee financieel zware jaren.

Tomer Weingarten, CEO van SentinelOne, was te gast bij de 2023 XChange Best of Breed-conferentie. CRN weet dat hij daar een groot gerucht over het bedrijf de wereld uit heeft geholpen. “We zijn volledig toegewijd aan ons onafhankelijke pad.”

‘Verliezen significant ingeperkt’

De geruchten over een mogelijke verkoop staken de kop op nadat het bedrijf al voor een tweede keer op rij teleurstellende jaarresultaten voorlegde. Voornamelijk de troef van lage prijzen, speelt het bedrijf parten.

SentinelOne is een endpoint-beveiligingsspecialist en biedt hiervoor het Singularity-platform aan. Het aanbod werd sinds 2013 wel flink uitgebreid en kan het hierdoor meerdere security-vraagstukken aanpakken. Binnen de eigen XDR-oplossing kan het alles van cloud workloads tot endpoints in de gaten houden.

Zoals we eerder ook al aangaven, heeft de endpoint-specialist wel redenen om optimistisch te blijven. Hybride werken blijft een belangrijke waarde in het werkbeleid van veel bedrijven en dat wakkert het belang van het beschermen van endpoints zeker aan. Weingarten laat horen de moed ook niet te laten zakken: “Ik zie geen reden om zoiets te doen. Ik zie geen reden om af te wijken van mijn onafhankelijke pad.”

Vervolgens ging hij nog dieper in op de financiële situatie van het bedrijf en klonk hij zelfs optimistisch voor 2024: “Wij zijn de nummer 1 innovator op dit gebied. We hebben $ 1 miljard aan contanten op onze balans. We hebben onze verliezen zo aanzienlijk ingeperkt dat we volgend jaar naar een positieve cashflow gaan.”

Uitgebreid ecosysteem van partners

Een andere interessante troef van het bedrijf zijn de vele partnerships die de oplossing enkel kunnen versterken. De eerdere geruchten over een mogelijke verkoop van het bedrijf, liet wel bijna één partnership op de klippen lopen. Het ging om de in maart opgezette samenwerking met Wiz, een specialist in cloudbeveiliging. Hoewel Wiz slechts een start-up is, had het toch dappere plannen om het volwassen SentinelOne over te nemen. De plannen waren dapper, maar leken bij de endpoint-specialist niet in goede aarde te vallen. De samenwerking tussen beide partijen werd in één week tijd stopgezet en terug opgestart door SentinelOne.

Weingarten geeft wel aan vaker verzoeken te ontvangen om het bedrijf over te nemen: “Vrijwel elke beveiligingsleverancier die je maar kunt doorgronden, benaderde me op een gegeven moment en zei: ‘Hey, misschien kunnen we mogelijk iets doen?’ Dat was voor mij nooit iets aantrekkelijks, en ik had ook niet gedacht dat het iets zou zijn dat ten goede zou komen aan onze klanten en aan onze partners. En daaraan is niet veranderd.”

