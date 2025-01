NetApp slankt portfolio af met verkoop onderdelen aan Flexera

Flexera gaat delen van NetApp kopen voor grofweg 100 miljoen dollar. De componenten stammen af van NetApp’s overnames van Spot en CloudCheckr.

Naar verwachting wordt de definitieve deal vandaag nog aangekondigd, aldus Bloomberg. NetApp kocht Spot in 2020 en een jaar later CloudCheckr. Beide partijen boden oplossingen aan om cloudgebruik te optimaliseren. Spot mikte met name op het elimineren van misconfiguraties en het herkennen van andere kwetsbaarheden, terwijl CloudCheckr vooral de kosten voor organisaties moest drukken. Deze oplossingen zijn na de overnames van NetApp geïntegreerd in het portfolio van laatstgenoemde.

Afslanking

De doelstellingen van Flexera komen overeen met die van Spot en CloudCheckr. Desondanks is de beoogde deal niet om deze NetApp-componenten in zijn geheel over te nemen; het zou hier gaan om een subgedeelte van beide partijen. Hoe dan ook zijn ze wellicht beter geschikt voor Flexera, dat het managen van cloudomgevingen als core business ziet. Dit in tegenstelling tot NetApp, waarbij de nadruk ligt op unified data storage en een daarbij passende infrastructuur. De plannen hieromheen zijn bijzonder ambitieus en mikken onder meer op het een zogeheten global metadata namespace voor hybrid cloud-omgevingen. Hoe dat er precies uitziet, valt te lezen in ons uitgebreide artikel hieronder:

Daarnaast verkoopt NetApp hardware gebaseerd op all flash storage, optimaal ingericht voor intensieve AI-workloads. Tevens biedt het diensten op verschillende hyperscalers om dergelijke taken in een public cloud af te ronden.

Kortom: NetApp heeft meer dan genoeg zaken te vinden op deze gebieden en wil af van onnodige onderdelen. Flexera, dat voor het merendeel in handen is van private equity Thoma Bravo, zou meer heil zien in de te verkopen componenten. Bloomberg merkt terecht op dat investeringsmaatschappijen na een gulzige periode in 2022 tegenwoordig al enige tijd zoeken naar aankopen om geld te laten rollen.

