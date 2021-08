ServiceNow versterkt platform met overname Swarm64

ServiceNow neemt voor een onbekend bedrag de Duitse databasespecialist Swarm64 over. Met de verkregen technologie wil de techgigant zijn eigen platform verder klaar maken voor de toekomst.

De technologie van Swarm64 biedt ServiceNow de mogelijkheid zijn platform makkelijker digitale workflows te doen opschalen. Bedrijven kunnen straks effectiever en efficiënter data beheren voor meerdere use cases voor het op grote schaal uitvoeren van complexe en snelle data-analyse. Met de nieuwe technologie is het mogelijk zoekvragen te doen in een ServiceNow-omgeving. Daarnaast kunnen bedrijven ook beter grote hoeveelheden datatransacties afhandelen en vervolgens hier analytics en AI op loslaten.

Technologie Swarm64

Swarm64 is een leverancier van database-oplossingen en biedt oorspronkelijk technologie die de prestaties van specifiek PostgreSQL databases moet versnellen. De databasespecialist levert hiervoor een combinatie van analytische en transactionele databasemogelijkheden die grootschalige intelligente workflows ondersteunen.

Het bedrijf levert hiervoor drie producten: de Swarm64 Database Accelerator, de PostgreSQL cloud database PG Nitrous on ondersteuning voor PostgreSQL-prestaties. Met de overname van Swarm64 krijgt ServiceNow ook meer voet aan de grond in open-source.

De overname moet aan het einde van het derde kwartaal definitief worden.