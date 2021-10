Databricks koopt 8080 Labs met het oog op een low code-toekomst

8080 Labs, ontwikkelaar van bamboolib, is overgenomen door Databricks. Met de acquisitie voegt de datagigant een low-code data analyse-oplossing aan zijn portfolio toe.

Bamboolib omvat low-code GUI software voor de analyse en het exporteren van data in Python. Verstand van Python en programmeren is geen voorwaarde voor gebruik: volgens ontwikkelaar 8080 Labs kan ieder teamlid Python data analyseren en gebruiken via Jupyter.

Databricks is overduidelijk enthousiast – en maakt op 6 oktober 2021 de overname van 8080 Labs bekend.

Databricks kiest voor low-code

Databricks staat bekend om de ontwikkeling van een platform dat data in Azure, AWS en Google Cloud structureert, labelt en voorschotelt aan applicaties voor BI-, ML- en AI-doeleinden. De organisatie bestrijkt een veel breder vlak van het analyse-specifeke bamboolib. Doelen zijn soortgelijk, maar de profielen van beoogde gebruikers verschillen. Dataprofessionals die met Databricks werken hebben weinig weg van de low-code-gebruikersgroep die bamboolib succesvol weet te vinden – en precies daarom wijst de overname naar een strategische stap.

“We concurreren met grootste techbedrijven van het moment”, vertelt Databricks CEO Ali Ghodsi in reactie op een recente investeringsronde van 1,36 miljard euro. “Het is een land grab. We willen zo snel mogelijk doorbouwen en het plaatje compleet maken.” Overnames van onderscheidende software hebben daar ongetwijfeld mee te maken. Bamboolib is niet de eerste low code-oplossing die in Databricks opgaat. Redash, een low code tool voor de SQL-interactie en visualisatie rondom data, werd in juni 2020 overgenomen. De toekomst van Databricks lijkt laagdrempelig.

Aankomende integratie

Bamboolib moet deel gaan uitmaken van het Databricks Lakehouse Platform. Databricks biedt een native integratie met Jupyter, wat de automatische vertaling van Python naar andere programmeertalen (en andersom) faciliteert. Een combinatie van bamboolib en Jupyter – of andere zogeheten notebook tools – stelt gebruikers in staat data in diverse talen te analyseren, zonder de van oudsher voorwaardelijke kennis.

