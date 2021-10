‘Merendeel werknemers voelt zich onprettig bij thuiswerk-monitoring’

Onderzoek van Unisys Security Index suggereert dat het merendeel van Nederlandse werknemers niet gerust is op de inzet van technologie om thuiswerk te monitoren.

80 procent van de 1.000 ondervraagde consumenten laat weten zich onprettig te voelen bij de monitoring van responstijden van softwaretoepassingen. Het doel van de monitoring, bijvoorbeeld de identificatie van IT-problemen, is niet van invloed.

Unisys’ bevindingen wijzen op een kloof tussen de belangen van werkgevers en werknemers. Het monitoren van netwerken, endpoints en processen biedt waardevolle gegevens voor IT-afdelingen en managementlagen. Dergelijke monitoring heeft daarentegen een negatieve impact op de werkbeleving van eindgebruikers als de respondenten.

Zeven op de tien vinden het onprettig wanneer een werkgever inlog- en uitlogtijden controleert. Het gebruik van gezichtsherkenning voor de verificatie van aanwezigheid op de thuiswerkplek wordt door bijna negen op de tien (88 procent) als oncomfortabel beschouwd. Meer dan negen op de tien (92 procent) ervaren ongemak wanneer de microfoon van zijn of haar laptop wordt gecontroleerd.

Leren van de cijfers

Volgens Unisys benadrukt het onderzoek een behoefte aan nieuwe manieren voor monitoring en prestatiemanagement. Open gesprekken over vertrouwen, toestemming en acceptabele doeleinden zijn benodigd, aldus Unisys-experts.

“Nu hybride werkplekken steeds vaker de standaard zijn, moeten werkgevers eerst het vertrouwen van personeel winnen en toestemming krijgen om monitoringstechnologieën te introduceren”, stelt Jeroen Zonnenberg, Team Lead Security Consulting bij Unisys. “Pas dan kunnen zij aan de slag met het verbeteren van prestatiemanagement en security.”

Hij vervolgt: “Om wantrouwen te voorkomen is het belangrijk om hier als organisatie transparant en consequent over te communiceren naar werknemers. Tegelijkertijd is het cruciaal om hen goed te informeren over hoe zij bedrijfssystemen op een juiste en veilige manier gebruiken, zodat ze zich hiervoor verantwoordelijk voelen.”

