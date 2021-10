Commvault brengt Intelligent Data Services naar AWS Marketplace

Commvault gaat zijn Intelligent Data Services-platform nu ook beschikbaar stellen via public cloud AWS.

Concreet zijn nu de Commvault Backup & Recovery en de optionele uitbreidingsmodules Commvault Disaster Recovery en Commvault Professional Services-diensten in de marktplaats van de public cloudgigant beschikbaar. Hiermee kunnen klanten makkelijker de diensten binnen het Commvault Intelligent Data Services-platform vinden, testen, aanschaffen en in gebruik nemen.

Meer flexibiliteit en keuzevrijheid

De AWS Marketplace biedt bedrijven onder meer extra flexibiliteit en keuzevrijheid voor een efficiënt beheer van bedrijfskritische data op locatie en in cloudomgevingen. Hierdoor kunnen zij zich beter beschermen tegen en herstellen van cyberbedreigingen en intelligente automatiseringsoplossingen en -toepassingen gebruiken voor meer efficiëntie optimalisatie en kostenbesparing.

Meer reikwijdte Commvault-oplossingen

De komst van de diensten binnen het Intelligent Data Services-platform naar de marktplaats van AWS geeft Commvault ook een mogelijkheid de reikwijdte van zijn back-up- en disaster recovery-producten verder uit te breiden. Gebruikers van de public cloudomgeving krijgen op deze manier op iedere gewenste schaal de beschikking over simpele, schaalbare en veilige databescherming van zeer hoge kwaliteit en snel dataherstel. Waar deze data zich ook bevindt, on-premises, in de public cloud van AWS of in hybrid cloudomgevingen.

