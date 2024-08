Pega en AWS bieden Europese klanten meer controle over hun data

Pegasystems gaat nauwer samenwerken met Amazon Web Services (AWS) om Europese klanten meer controle te geven over hun dataopslag en -verwerking. De specialist in workflowautomatisering bouwt de Pega EU Service Boundary bovenop de AWS European Sovereign Cloud, vooral belangrijk voor Europese bedrijven in streng gereguleerde sectoren zoals de publieke sector en financiële dienstverlening.

De Pega EU Service Boundary biedt bedrijven in Europa de zekerheid dat hun data niet alleen binnen de EU blijft, maar ook wordt beheerd door EU-medewerkers. Deze keuze komt voort uit de steeds striktere Europese wet- en regelgeving rondom digitale residency. Het is de bedoeling dat de integratie van Pega’s geavanceerde cloudmogelijkheden (zoals strikte data-isolatie en toegangscontroles) met de AWS European Sovereign Cloud de digitale soevereiniteit van klanten op elk niveau waarborgt, van het Pega-platform en de ondersteunende technologieën tot de onderliggende infrastructuur.

De infrastructuur van de Pega EU Service Boundary is fysiek en logistiek gescheiden van andere AWS-regio’s, wat voorkomt dat de data van klanten toch aan de wandel gaat en onverhoopt heen-en weer gaat tussen regio’s. Tegelijk zijn er geen beperkingen in het gebruik van AWS en blijven alle mogelijkheden beschikbaar die deze hyperscaler al biedt op het terrein van security, beschikbaarheid en performance. De lancering van dit Pega-product loopt min of meer gelijk aan die van de AWS European Sovereign Cloud, die eind 2025 moet komen.

‘Extra zekerheid’

Volgens Frank Guerrera, Chief Technical Systems Officer bij Pega, is de introductie van deze nieuwe oplossing een belangrijke stap vooruit. “De introductie van de Pega EU Service Boundary en de samenwerking met AWS geven klanten extra zekerheid over de veiligheid en het beheer van hun data.” Max Peterson, Vice-president van AWS Sovereign Cloud, voegt daaraan toe: “Met Pega EU Service Boundary op de AWS European Sovereign Cloud kunnen klanten in streng gereguleerde sectoren blijven innoveren en tegelijkertijd voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving.”

Het idee achter de ontwikkeling van soevereine clouds of cloudregio’s is dat data die binnen Europa moet blijven, daar ook gegarandeerd blijft. Het is een reactie op de ontwikkelingen rondom onder andere de CLOUD Act in de VS. Deze stelt dat ook in het buitenland opgeslagen data binnen omgevingen van Amerikaanse bedrijven in principe opvraagbaar en toegankelijk is voor de overheid daar.

Volop aandacht voor sovereign clouds

Meerdere public cloud-aanbieders zijn inmiddels druk in de weer met sovereign clouds om de Europese zorgen weg te nemen. Microsoft en Google lijken het vooral te zoeken in de samenwerking met lokale, Europese partijen. Zo hebben in Frankrijk Orange en Capgemini samen de cloudaanbieder Bleu opgericht. Dit is in principe een Azure-cloud, maar dan niet in eigendom van Microsoft. Google Cloud doet iets soortgelijks met T-Systems in Duitsland.

Met name AWS investeert enorm veel in de bouw van een Europese ‘sovereign cloud’, ofwel datacenters waar de opgeslagen data is onderworpen aan Europese regels. Zo trekt het bedrijf miljarden uit voor het uitbreiden van zijn datacenter in Italië. Eerder kondigde AWS al aan zo’n 7,8 miljard euro te spenderen aan de uitbreiding van bestaande capaciteit in Frankfurt. Ook steekt het Amazon-onderdeel 15,7 miljard euro in de Spaanse regio Aragon.

