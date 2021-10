Hoe beveilig en centraliseer je backups van al je bedrijfsdata?

De data van je bedrijf bevindt zich overal. Van de laptops waarachter je collega’s werken, je eigen datacenter met bedrijfskritieke applicaties tot aan clouddiensten als Office 365 en Salesforce. Vrijwel alle bedrijven hebben te maken met deze verschillende data silo’s die uiteindelijk allemaal cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Backups zijn daarom essentieel, zodat je kan herstellen wanneer er wat misgaat. Ook beveiliging tegen ransomware is vandaag de dag net zo belangrijk. Hoe ga je hiermee om en hoe richt je dit in?

Onderwerpen als backups en ransomware zijn helaas trending anno 2021. Dit omdat cybercriminelen alsmaar slimmer worden en steeds geavanceerdere aanvallen uitvoeren. Inmiddels is het as-a-service model ook beschikbaar voor ransomware, waarbij de cybercriminelen op bestelling een aanval uitvoeren met een shared revenue model. De opbrengsten uit een ransomware-aanval worden gedeeld tussen de klant die de ransomware-aanval bestelt en de daadwerkelijke cybercriminelen. Het aantal bedrijven dat na een ransomware-aanval betaalt is nog steeds schrikbarend hoog. Dit zorgt er ook voor dat ransomware niet een trend is die zomaar overgaat. Als bedrijf moet je je wapenen met een goed backup- en securitybeleid.

Commvault is al tientallen jaren actief in de backup-markt en heeft zich ook gespecialiseerd in het snel kunnen herstellen na een ransomware-aanval. Het biedt verschillende oplossingen om de data van je bedrijf te beschermen. Van een uitgebreide on-premise Commvault oplossing, tot het meer moderne cloud gebaseerde Metallic, waarmee je alle soorten data kan backuppen vanuit een centraal platform. Of het nou gaan om on-premise, cloud, SaaS of edge data.

Op 28 oktober van 15:00 tot 17:50 organiseert Commvault het virtuele event Commvault Connections. Tijdens dit event laat Commvault zien hoe je met de Commvault oplossingen je bedrijf kan beschermen tegen ransomware, hoe je adequate backups maakt van al je data silo’s en hoe je snel kan herstellen indien er een incident heeft plaatsgevonden. Daarnaast komen er sprekers van Amazon Web Services (AWS) en Microsoft aan het woord om te praten over cloud data management.

Het programma van 28 oktober:

Van 15:00 tot 16:30:

Keynote / General Session CEO Sanjay Mirchandani

Opties van 16:30 tot 17:00:

5 Lessons Learned During Ransomware Recovery

How to Find Cost Efficiency with Streamlined Data Protection

Roadmap of Intelligent Data Services from Commvault and Metallic

Tackle Data Challenges with Intelligent Data Services from Commvault

Opties van 17:05 tot 17:35:/17:50