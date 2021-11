Talend richt zich op datakwaliteit en Snowflake met platformupdate

De Talend Fall ’21 release biedt features voor de productiviteit van data professionals. Ook is er een “industry-first” packaging optie die ongelimiteerde rijen en ongelimiteerde gebruikers ondersteunt. Dit zorgt volgens Talend voor een voorspelbare prijsstelling en meer controle over de datakosten.

“Het gaat niet langer alleen om die eerste mijl dataverplaatsing van punt A naar punt B. Het simpelweg verplaatsen van willekeurige data naar een bedrijfsproces, analytics-omgeving of machine learning-model zal geen succesvolle bedrijfsresultaten opleveren”, zegt Krishna Tammana, CTO bij Talend. “Onze focus is om klanten te helpen met de laatste mijl in datamanagement, door ervoor te zorgen dat ze gezonde data hebben wanneer en waar ze die nodig hebben, in de juiste context.”

Reeks verbeteringen voor het vierde kwartaal

De Talend Fall ’21 release komt onder andere met Talend Data Quality Service. Het biedt business leaders een weg naar gezondere data zonder al teveel nieuwe investeringen. Daarnaast komt er een native Trust Score voor Snowflake. Dit profileert volledige datasets binnen Snowflake Data Cloud, waardoor dataprofessionals gezonde, analytics-ready data kunnen gebruiken voor hun bedrijf.

Self-service Data API delen in Talend Data Fabric stelt data engineers in staat om processen, applicaties en analyses uit te voeren zonder afhankelijk te zijn van een ontwikkelaar. Talend zegt dat zijn nieuwe no-code product API’s creëert en deelt in enkele minuten in plaats van een proces te volgen dat meestal dagen duurt.

Ze claimen ook een “industrie primeur” met Stitch Unlimiteds niet-consumptie gebaseerde prijsstelling. Dit geeft analisten voorspelbare data ingestion kosten en verbeterde productiviteit, aldus Talend.

Krishna Tammana merkt verder op: “Onze nieuwe release bouwt voort op de innovatieve kwaliteits- en vertrouwensmogelijkheden in ons platform die Talend al vele jaren tot een leider hebben gemaakt, waardoor meer organisaties en mensen kunnen profiteren van gezonde data.”