AI-platform Dataiku landt op de Google Cloud Marketplace

Dataiku treedt toe tot de Google Cloud Marketplace. Native verbindingen van de Google Cloud diensten en Dataiku vereenvoudigen de toepassing van het AI-platform voor organisaties met Google Cloud-omgevingen.

Dataiku levert een platform voor de ontwikkeling, uitrol en het beheer van AI-applicaties. Klaargemaakte verbindingen maken het relatief gemakkelijk om de daarvoor benodigde data naar het platform te loodsen. Vandaaruit is de data te structuren, visualiseren en te voeren aan machine learning-modellen die tevens met het platform kunnen worden ontwikkeld, uitgerold en beheerd.

Marketplace

Nu maken Google en Dataiku bekend dat het platform op de Google Cloud Marketplace beschikbaar is. Native verbindingen tussen Dataiku en opslag- en AI-diensten van Google Cloud stellen organisaties onder andere in staat om het Dataiku platform sneller en kosteneffectiever in Google Cloud-omgevingen uit te rollen.

Manvinder Singh, Director Technology Partnerships bij Google Cloud, uit tevredenheid over de introductie. Dat mag, rekening houdend met Dataiku’s explosieve groei, geen verrassing heten. Acht jaar na oprichting heeft het bedrijf een waarde van 4,6 miljard dollar (4 miljard euro). Het vertrouwen van investeerders is groots. In 2020 ontving de organisatie een ronde van 100 miljoen dollar; in augustus van dit jaar 400 miljoen dollar.