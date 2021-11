CEO Doug Merritt verlaat Splunk

CEO Doug Merritt heeft onlangs Splunk verlaten. Volgens Merritt is het tijd dat iemand anders het bedrijf gaat leiden. Chairman of the Board Graham Smith, in het verleden actief als Salesforce-CFO, neemt de rol van CEO de komende tijd waar.

Het vertrek van Merritt komt ongeveer vijf maanden nadat Splunk een investering van 884 miljoen euro (1 miljard dollar) ontving van durfkapitalist SilverLake. Doug Merritt was sinds 2014 werkzaam bij Splunk en werd in 2015 tot CEO benoemd.

Nieuw leiderschap nodig

Als reden voor zijn vertrek geeft Merritt aan dat de tijd is gekomen dat de dataplatformspecialist zijn activiteiten gaat uitbreiden en hiervoor nieuw management gewenst is. Vooral een CEO die ervaren is in het uitbreiden van de werkzaamheden en het leiden van grote bedrijven. Het vertrek van de CEO is de nieuwste ontwikkeling in een aantal managementwijzigingen die sinds begin 2020 bij Splunk plaatsvinden.

Interim-CEO

Totdat een nieuwe CEO is gevonden, zal Graham Smith de rol van interim-CEO vervullen. Smith was onder meer CFO bij Salesforce en is al langer bij Splunk betrokken. Naar aanleiding van het vertrek van Doug Merritt ging het aandeel Splunk op de beurs in New York meer dan 15 procent onderuit.