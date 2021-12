Rubrik ondersteunt Amazon S3 Object Lock, zet ransomware buitenspel

Rubrik introduceert ondersteuning voor Amazon S3 Object Lock in haar Zero Trust Security-platform. Organisaties die het platform gebruiken om backups in te regelen hebben een extra veiligheidslaag voorhanden.

Voor Rubrik is de integratie van third-party-oplossingen belangrijk. Rubrik heeft overeenkomsten met meerdere grote cloudleveranciers, waaronder Amazon en Microsoft. Zo is Rubrik in staat om een breed aantal bedrijfsomgevingen van een geschikte opslagondergrond voor backups te voorzien. Backups van workloads in AWS zijn logischerwijs effectiever onder te brengen in een storagelaag van Amazon dan een storagelaag van Microsoft – en vice versa. Brede ondersteuning is pure noodzaak: heel wat organisaties draaien vandaag de dag op applicaties en workloads verspreid over meerdere cloudomgevingen.

Daarnaast draagt Rubrik zorg voor de integratie van vendor-specifieke veiligheidsmaatregelen. Het oog ligt op een zo sterk mogelijk securityportfolio. In dit licht mag de introductie van ondersteuning van Amazon S3 Object Lock geen verrassing heten.

Amazon S3 Object Lock in Rubrik

De laatstgenoemde oplossing werd in 2019 door Amazon geïntroduceerd om roet in het eten van ransomware-aanvallers te gooien. De naam legt de functie bloot: Object Lock sluit data af. De optie kan bij het opslaan van data in Amazon S3 gebruikt worden om de data tijdelijk of voor onbepaalde duur onaantastbaar te maken. Vervolgens is de data door niemand – bevoegd of onbevoegd – aan te passen of verwijderen.

Object Lock is een effectieve, allesomvattende securitymaatregel tegen ransomware. Slaagt een aanvaller erin om een voet in de deur van een bedrijfsomgeving te krijgen, dan is het inbreken in de backupomgeving de eerstvolgende prioriteit. Daar resteert immers de enige redding die het slachtoffer heeft. Is de data vergrendeld met Object Lock, dan staat de aanvaller vrijwel altijd buitenspel.

De ondersteuning van Object Lock in het platform van Rubrik geldt als welkome toevoeging voor organisaties die Rubrik in samengaan met storage van Amazon gebruiken.

