AWS schudt storagelagen op: Glacier en EBS onder het mes

AWS past het prijsmodel van S3 Glacier aan en introduceert een snapshotoplossing voor Elastic Block Store (EBS). Gebruikmakende organisaties hebben nieuwe, vaak kosteneffectievere storage-opties voorhanden.

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval is een nieuwe vorm van de bestaande Glacier-storagelaag, bestemd voor de opslag van data die zelden opgehaald hoeft te worden. Glacier is op dit moment de goedkoopste opslagvorm in S3. Binnen de laag verschillen de prijzen aan de hand van de snelheid waarmee een organisatie data op wil kunnen halen. Hoe langer je bereid bent om te wachten, hoe goedkoper je uitkomt. S3 Glacier Deep Archive heeft verreweg de laagste prijs. Daartegenover staat een wachttijd van 12 tot 48 uur. De snelste, duurste optie piekte tot voorkort op een wachttijd van enkele minuten.

Nu introduceert Amazon Glacier Instant Retrieval. Wachttijden betreffen milliseconden, ongeveer gelijk aan de Standard-storagelaag van S3. De Standard-laag heeft een ‘Infrequent Access’-variant, waarbij data voor een relatief lage prijs opgeslagen kan worden, mits de data zelden wordt opgehaald. Hoewel de ‘Infrequent Access’-variant blijft bestaan, dient het nieuwe Glacier Instant Retrieval als spirituele opvolger.

AWS stelt dat de nieuwe vorm bijna 70 procent voordeliger uitpakt voor organisaties die momenteel ‘Infrequent Access’ gebruiken en data maximaal viermaal per jaar ophalen. Glacier Instant Retrieval is een serieuze, nieuwe kandidaat voor Amazons meest kosteneffectieve laag voor backups en recovery.

EBS Snapshots Archive

Ten tweede voegt AWS een nieuwe oplossing aan storagelaag Elastic Block Store (EBS) toe. Het zogeheten EBS Snapshots Archive is bedoeld als kosteneffectieve optie voor het opslaan van snapshots van volumes in EBS.

EBS is de block storage-optie van AWS. Waar het eerdergenoemde Glacier geschikt is voor archivering, gebruiken organisaties EBS om in de storage van snel bewegende, veeleisende cloud workloads te voorzien.

Backups en snapshots blijven van belang. Amazon stelt dat gebruikers van EBS regelmatig eigen scripts schrijven om snapshots van EBS automatisch naar een koude Glacier-laag te transporteren om goedkoop uit te komen. Met de introductie van EBS Snapshots Archive hoopt Amazon de noodzaak van die omweg weg te nemen.

De laag heeft prijzen die we van Glacier gewend zijn en is voorzien van tooling om EBS snapshots te maken, delen en in een volume terug te plaatsen in het geval van gegevensverlies.

