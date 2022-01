Internetverkeer AMS-IX met 18 procent toegenomen

De diensten van AMS-IX verwerkten vorig jaar 18 procent meer data dan een jaar eerder. In totaal gaat het om 26,85 Exabyte aan data.

De groei in 2021 was wel lager dan de recordgroei van 35 procent die het internetknooppunt in 2020 wist te realiseren. Deze groei was een onvermijdelijk gevolg van de pandemie en de lockdowns. In zijn overzicht van 2021 constateert de AMS-IX dat de groei van 18 procent laat zien dat het mondiale internetverkeer langzaamaan weer terugkeert naar ‘normale’ proporties. Opvallend was wel dat in de maand november van 2021 een nieuwe piekbelasting werd bereikt van ruim 10 Tbps.

Meer gebruik cloud-, storage en streamingdiensten

De groei van het internetverkeer in 2021 kwam volgens het internetknooppunt vooral voor rekening door een toename in het gebruik van internetdiensten als cloud- en opslagdiensten. Ook leverden online gaming en het groeiende gebruik van streamingdiensten een bijdrage aan de toename van het internetverkeer. Het aantal op de AMS-IX aangesloten netwerken bleef gelijk op 880 netwerken.

Mobiel dataroamingverkeer keert terug

Niet alleen het vaste internetverkeer via de AMS-IX nam toe, ook het mobiele dataverkeer via de Global Roaming Exchange (GRX). Dit is een platform dat het internetknooppunt gebruikt voor de uitwisseling van mobiel dataverkeer tussen de mobiele netwerken die roaming-gebruikers bedienen. In 2020 lag het dataverkeer op dit platform een stuk lager vanwege alle reisbeperkingen, maar het afgelopen jaar is het niveau weer als vanouds. Het mobiele dataverkeer op de GRX steeg in 2021 met 80 procent vergeleken met 2020 en piekte tot een totaal van 205,9 Gbps.

Groei in buitenlandse beheerde internet exchanges

Verder geeft de AMS-IX aan dat de internet exchanges die in het buitenland worden beheerd, ook meer groei tonen in het verkeer. Ook op deze locaties lijkt de pandemie voorbij, maar er werden wel nieuwe piekrecords gevestigd. Vooral op de locaties Manama (436 Gbps), Mumbai (92 Gbps) en Hong Kong (84 Gbps). Manama viel in het bijzonder op, omdat deze locatie in het Midden-Oosten vrij nieuw is. Deze specifieke internet exchange in de regio is dan ook de snelst groeiende in heel het Midden-Oosten.