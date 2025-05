Elastic Cloud groeit 23 procent

Elastic schrijft sterke financiële resultaten over het vierde kwartaal van zijn ficale jaar. De omzet steeg met 16 procent naar 388 miljoen dollar (343 miljoen euro) vergeleken met dezelfde drie maanden vorig jaar. Elastic Cloud, het cloudplatform van het bedrijf, groeide nog sterker met 23 procent naar 182 miljoen dollar.

Het bedrijf achter de zoek- en observability-oplossingen sloot zijn boekjaar af met een totale omzet van 1,48 miljard dollar, wat een groei van 17 procent betekent. De cijfers overtroffen de verwachtingen van analisten op zowel omzet- als winstgevendheidsmetrieken.

Sterke vraag naar Search AI

CEO Ash Kulkarni wijst de groeicijfers toe aan de aanhoudende vraag naar Search AI-oplossingen en de verkoopprestaties van het bedrijf. “We hebben sterke groei geleverd, aangedreven door onze verkoopuitvoering en de voortdurende vraag naar onze oplossingen”, aldus Kulkarni. Klanten blijven volgens hem generatieve AI-applicaties bouwen en consolideren op het Elastic-platform.

De resultaten laten zien dat bedrijven hun zoek- en analysebehoeften steeds meer naar de cloud verplaatsen. Elastic Cloud groeide met 23 procent significant sneller dan het totale bedrijf, wat deze trend bevestigt. Het aantal klanten met een jaarcontractwaarde boven de 100.000 dollar steeg naar meer dan 1.510, een toename ten opzichte van 1.460 in het vorige kwartaal.

Focus op AI en partnerships

Het bedrijf heeft zijn AI-mogelijkheden verder uitgebreid, onder andere door de integratie van de Elasticsearch vector database als native RAG-optie voor Google Cloud’s Vertex AI Platform. Ook werd een samenwerking aangekondigd met Amazon Web Services en Nvidia om GPU-versnelde indexering te leveren.

Een belangrijke overname was die van Keep Alerting, een open source AIOps-platform dat alerts unificeert en incident-remediatie automatiseert. Dit past in Elastic’s strategie om operationele efficiëntie en service-betrouwbaarheid te verbeteren.

Tip: Elastic toont spierballen van Search AI-platform