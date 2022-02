MariaDB Corp maakt plannen voor een beursgang bekend

MariaDB Corp wil de beurs op. De organisatie ontwikkelt een commerciële versie van het open-source MariaDB database management-systeem. Daarmee wordt MariaDB Corp een van de weinige open-source-ontwikkelaars die een beursgang waarmaakt.

De organisatie hoopt 672 miljoen dollar (598 miljoen euro) op te halen via een beursgang op de New York Stock Exchange (NYSE). Dat is meer dan veertien keer zoveel als de voorspelde omzet in 2022. Na de verkoop vervolgt MariaDB Corp onder naam van MariaDB PLC. Michael Howard, de huidige CEO, blijft op zijn plaats.

Zeldzaam

Verloopt alles volgens plan, dan wordt MariaDB Corp een van de weinige open-source-ontwikkelaars die een beursgang waarmaakt. De software van MariaDB Corp biedt een alternatief voor MySQL, het database management-systeem dat in 2010 door Oracle werd overgenomen.

“MariaDB is het ruggengraat van diensten die dagelijks door miljoenen mensen worden gebruikt”, deelt Michael Howard, CEO van MariaDB Corp. “Ons doel is een database voor iedereen.”

MariaDB Corp heeft op dit moment meer dan 123 miljoen dollar (109 miljoen euro) opgehaald. Meerdere grote namen — waaronder Intel Capital Corp, ServiceNow en Alibaba Group — legden in.