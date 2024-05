Er is een grote verandering aanstaande in het Now-platform van ServiceNow. De onderliggende databasetechnologie gaat na al die jaren veranderen. ServiceNow heeft ervoor gekozen om het bekende MariaDB in te ruilen voor RaptorDB. Dit is een fork van PostgreSQL, voorzien van additionele technologie voor het Now-platform.

Vorige week stond Knowledge 24, de jaarlijkse ServiceNow-conferentie, vooral in het teken van AI. Voor ons ook een reden om buiten alle AI om eens te kijken welke vernieuwingen er nog meer noemenswaardig zijn. De belangrijkste daarvan is een grote technologische wijziging. De onderliggende database van het Now-platform zal bij alle klanten worden vervangen. Klanten zullen worden gemigreerd van MariaDB naar RaptorDB.

De eerste klanten maken inmiddels al gebruik van de nieuwe RaptorDB, maar de meeste draaien nu nog op MariaDB. ServiceNow verwacht tot eind 2025 nodig te hebben om alle klanten te migreren naar RaptorDB. Deze nieuwe database is op de eerste plaats vooral een stuk sneller, zo gaat het aantal transacties per minuut omhoog van 35.121 naar 93.257.

De prestatiewinst zal per klant een beetje verschillen, omdat het ook afhankelijk is hoe intensief het Now-platform gebruikt wordt. Volgens ServiceNow zal de prestatiewinst het merkbaarst zijn voor grote klanten die op dit moment al veel vragen van de database. ServiceNow verwacht een prestatiewinst van 26 procent voor kleinere klanten, 52 procent voor middelgrote organisaties en 75 procent voor de echt grote organisaties.

RaptorDB gebaseerd op Swarm64-fork van PostgreSQL

In 2021 heeft ServiceNow het databasebedrijf Swarm64 uit Berlijn overgenomen. Swarm64 ontwikkelde een fork van PostgreSQL met verbeterde OLAP-prestaties. Daarmee trok het de aandacht van ServiceNow dat ervoor koos het volledige bedrijf over te nemen. Nu, ongeveer drie jaar later, komt ServiceNow met RaptorDB, een eigen database voor het Now-platform. De technische mensen bij ServiceNow lieten ons weten dat RaptorDB gebaseerd is op Swarm64, maar de afgelopen jaren verder is doorontwikkeld om nog beter aan te sluiten bij het Now-platform en de prestaties die dit platform vereist.

Het inruilen van de database klinkt als een kleine stap, maar heeft wel degelijk forse impact. MariaDB is van oorsprong een fork van MySQL, terwijl RaptorDB afstamt van PostgreSQL. Hoewel de query-syntax van MySQL en PostgreSQL veel op elkaar lijkt is die wel degelijk verschillend. Het grootste verschil is uiteindelijk dat PostgreSQL veel geavanceerdere queries toestaat. Ook kunnen specifieke functies in de database worden ontwikkeld om queries te versnellen.

In een gesprek dat we hadden met ServiceNow over de database-architectuur wilden ze overigens vooral benadrukken dat ze MariaDB nog steeds een uitstekende database vinden die voor heel veel doeleinden geschikt is. Echter loopt ServiceNow tegen limieten aan doordat het Now-platform steeds groter en geavanceerder wordt.