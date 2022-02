Cisco zou bod hebben uitgebracht op datasoftwarespecialist Splunk

Cisco zou onlangs een bod van bijna 18 miljard euro (20 miljard dollar) op Splunk hebben uitgebracht. Dat zijn in ieder geval de hardnekkige geruchten. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg zou echter op dit moment niet meer worden gepraat.

Het bod van Cisco op de datasoftwarespecialist van bijna 18 miljard euro zou hoger zijn geweest dan de meest actuele marktwaarde van Splunk. Deze marktwaarde wordt nu geschat op ongeveer 16 miljard euro (18 miljard dollar).

Volgens ingewijden tegenover de Wall Street Journal is er inderdaad een bod gedaan, maar zouden de gesprekken inmiddels zijn stilgelegd. Volgens Bloomberg zouden de gesprekken inmiddels zijn beëindigd. Opvallend is wel dat een link naar het bericht van de zakennieuwssite inmiddels niet meer werkt.

Redding voor Splunk

Voor Splunk komt een overname wellicht als een oplossing voor de impasse waarin de datasoftwarespecialist al enige tijd verkeert. In november 2021 stapte Doug Merritt per direct op als CEO en werd vervangen door Chairman Graham Smith. Ook de directie van het softwarebedrijf heeft de laatste jaren veel veranderingen ondergaan. Daarnaast blijven de operationele kosten van het bedrijf maar oplopen, wat veel impact heeft op de winst. Na de geruchten over de mogelijke overname door Cisco, steeg het aandeel Splunk met 16 procent op de beurs.

Uitbreiding enterprise softwareportfolio

Met de overname zou Cisco vooral zijn portfolio op het gebied van zakelijke enterprise software willen uitbreiden. Als de techgigant inderdaad Splunk overneemt, is het de grootste overname die het ooit heeft gedaan.

Tip: CEO Doug Merritt verlaat Splunk