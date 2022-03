De OPPO Find X5 Pro, OPPO Find X5 en OPPO Find X5 Lite zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland.

De OPPO Find X5 Pro, het duurste model in de serie, heeft een adviesprijs van 1.299 euro. De X5 Pro bevat 12GB RAM, 256GB ROM en een Snapdragon 8 Gen 1 CPU. De display bedraagt 6,7-inch.

De verversingsnelheid past zich automatisch aan naar content (tussen 1- en 120Hz). Op de achterzijde vind je een drieledige camera: een 50MP ultragroothoeklens, 50MP groothoeklens en 13MP telelens. De camera schiet 4K-film in het donker.

Oppo Find X5

De Oppo Find X5 heeft een adviesprijs van 999 euro. De cameraopstelling is gelijk aan de X5 Pro. De display is ietsjes kleiner (6,5 inch) en ververst altijd met een snelheid van 120Hz. Aan de binnenkant vind je een Snapdragon 888 en 8GB RAM. De kracht doet onder voor de Find X5 Pro, maar foto’s en video’s zijn van vergelijkbare kwaliteit.

Oppo Find X5 Lite

De Oppo Find X5 Lite, het voordeligste model, heeft een adviesprijs van 499 euro. Zowel de camera’s als processor zijn een stuk minder flitsend dan de duurdere modellen. Dat mag geen verrassing heten voor de helft van de prijs. Je ontvangt een MediaTek Dimensity 900-processor en 8GB RAM. De bovengenoemde 50MP groothoeklens is vervangen met een 8MP-variant. De 13MP telelens maakt plaats voor een 2MP macrolens.

Keuzestress

We zijn voornamelijk onder de indruk van de Oppo Find X5 Lite en Oppo Find X5. De cameraopstelling van de Oppo Find X5 is zeldzaam voor een smartphone in deze prijscategorie. De Oppo Find X5 Lite wint geen schoonheidsprijzen, maar is kostenefficiënt.

