De nieuwste smartphones van Oppo staan voor de deur. De Reno 8-serie is vanaf 31 augustus beschikbaar in Nederland. De camera’s van de smartphones zijn een stuk krachtiger dan voorgaande modellen.

Oppo ontwerpt Reno-smartphones voor fotografie en videografie. Camerakwaliteit staat centraal. De organisatie liet onlangs weten dat de nieuwste modellen vanaf 31 augustus in Nederland en de rest van Europa beschikbaar zijn.

De serie bestaat uit zes nieuwe telefoons: de Reno 8, Reno 8 Pro, Reno 8 Pro+, Reno 8 Lite, Reno 8 Z en Reno 8 4G. Oppo bevestigde dat de Reno 8 Pro naar Europa komt, maar de beschikbaarheid van de andere modellen is onbekend.

De Reno 8 Pro bevat de MariSilicon X, een Neural Processing Unit (NPU) voor beeldverwerking bij weinig licht. Volgens Oppo is de smartphone in staat om helder te fotograferen in ongunstige lichtomstandigheden.

Oppo Reno 8 Pro

De smartphone is reeds verkrijgbaar buiten Europa. Op 23 mei werd de Reno 8-serie voor het eerst gelanceerd in China. Sindsdien zijn de Reno 8, Reno 8 Pro, en Reno 8 Pro+ in dit werelddeel beschikbaar.

India volgde op 18 juli. In dit werelddeel lanceerde Oppo de Reno 8 en Reno 8 Pro. De Indiase versie van de Reno 8 Pro heeft precies dezelfde specificaties als de Chinese versie van de Reno 8 Pro+. Vandaar is het niet ondenkbaar dat Europa een aangepaste versie ontvangt.

De Nederlandse adviesprijs van de Reno 8 Pro is op dit moment onbekend. We verwachten dat het bedrag overeenkomt met de prijzen in India en China. De goedkoopste uitvoering kost omgerekend 565 euro.

Lancering in Parijs

Oppo combineert de Europese lancering van 31 augustus met een fysiek evenement in het Parijse Louvre-museum. De stream van het evenement is vanaf 14:30 (Nederlandse tijd) op het YouTube-kanaal van Oppo te zien.

Naast de Reno 8 Pro lanceert Oppo een reeks IoT-producten, waaronder de Pad Air. Het apparaat is de eerste tablet in het aanbod van Oppo. De andere IoT-producten zijn onbekend.

