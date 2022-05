PayPal Tap to Pay is nu beschikbaar in Nederland. De Android app maakt het mogelijk om kaartbetalingen met een smartphone te accepteren.

De app focust voornamelijk op zzp’ers en kleinbedrijven, maar is in principe voor elke bedrijfsgrootte geschikt. Tap to Pay gebruikt de NFC-chip van smartphones en tablets om kaartbetalingen te ondersteunen. Denk aan creditcards en bankpassen, maar ook digitale portemonnees als Apple Pay.

De opkomst van NFC-technologie verandert de markt. Moderne smartphones bevatten NFC-chips voor draadloze communicatie tussen apparaten. PayPal Tap to Pay haakt op NFC-chips in, waarna een smartphone of tablet kaartbetalingen toestaat.

Tap to Pay is een onderdeel van PayPals Zettle Go-app. Om de functie te gebruiken download je de app via de Play Store. Vervolgens kan je betalingen accepteren door een bedrag in te voeren en de betaalkaart van een klant op de achterkant van de smartphone te tikken. Zoals eerdergenoemd worden ook digitale portemonnees op smartphones, smartwatches en tablets ondersteund.

De app is vooralsnog uitsluitend beschikbaar op Android in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Een woordvoerder van PayPal liet weten dat de beschikbaarheid met verloop van tijd kan uitbreiden.

Strategische zet

De app werd ontwikkeld door Zettle, een dochterbedrijf van PayPal. Zettle levert kassasystemen en pinapparaten. De lancering van Tap to Pay is een belangrijke, strategische zet. NFC-chips beloven traditionele pinapparaten op de korte termijn te vervangen. Zettle, dat van oudsher pinapparaten verkoopt, wendt zich op het juiste moment tot een opkomende markt.

Probleem met Brussel

Begin 2022 liet Apple weten dat er een Tap to Pay-oplossing voor iPhones aankomt. De releasedatum is onbekend. Stripe, een partner van Apple, wordt de eerste aanbieder. In het begin zal de app uitsluitend in de Verenigde Staten beschikbaar zijn. PayPal is er dan ook vroeg bij.

Het valt op dat de versie van PayPal exclusief op Android beschikbaar is. Apple maakt de NFC-chips van iPhones niet voor iedereen toegankelijk. Sommige partijen, waaronder PayPal, worden afgeschermd. Daar heeft de Europese Commissie een probleem mee.

Apple werd onlangs door de Commissie gewaarschuwd over het afschermen van NFC-chips. Volgens de Commissie botst Apple mogelijk met antitrustwetten. iPhones worden dusdanig veel gebruikt dat het illegaal kan zijn om de mobiele betalingssystemen van concurrenten te weigeren. Op 2 mei verzocht de Commissie een verklaring van Apple. Aan de hand daarvan kan er een strafrechtelijk onderzoek ontstaan.