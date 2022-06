Philips introduceert de 27E1N5600HE en 24E1N5300HE monitoren om zijn 5000 series te vernieuwen. Het gaat om respectievelijk 27-inch en 24-inch schermen, die gebruikmaken van IPS-technologie.

De nieuwe monitoren zijn voorzien van functies afgestemd op de wensen van werknemers. Vanwege de populariteit van werken op afstand en online vergaderingen hebben ze bijvoorbeeld een 5MP webcam met een ruisonderdrukkende microfoon.

Phillips belooft ook dat hun nieuwe schermen de volgende stap zijn in monitortechnologie, met hoogwaardige en kristalheldere QHD-schermen (2560 x 1440) en Full HD-schermen (1920 x 1080) op respectievelijk de 27E1N5600HE en 24E1N5300HE. Dit voor kristalheldere beelden en heldere kleuren.

Artem Khomenko, Senior Product Manager Europe bij MMD, legt uit: “De Philips 27E1N5600HE en 24E1N5300HE monitoren zijn de ideale keuzes voor mensen die alles willen – in een strak design. Of het nu gaat om thuiswerken, surfen op het web of ontspannen met een game of een film, deze modellen stellen gebruikers in staat om meer te doen, meer te bereiken en meer te genieten.”

Extra functies

Het apparaat ondersteunt ook USB-C-connectiviteit. Het nieuwe EasySelect-menu op de monitoren maakt het voor gebruikers gemakkelijk om snel de nodige aanpassingen te doen. Bovendien zijn ze voorzien van ingebouwde stereo’s om verder bij te dragen aan de ervaring van de monitoren. Tot slot zijn de monitoren betrouwbaar gebouwd, met een lange levensduur waardoor ze ideaal zijn voor bedrijven en onderwijsinstellingen.

Phillips heeft aangekondigd dat beide modellen vanaf medio juni verkrijgbaar zijn.

