Prowise lanceert de Touchscreen Ten G2. Het digitale whiteboard draait op Android 11 en bevat honderden apps voor het onderwijs. De meegeleverde software werd gecertificeerd door het BSI, een Duitse rijksdienst voor cyberveiligheid.

Prowise ontwikkelt touchscreens voor het onderwijs. De nieuwe Touchscreen Ten G2 heeft een versie van 75-inch en 86-inch. Beide versies hebben een 4K Ultra HD-resolutie.

Touchscreen Ten G2

De Touchscreen Ten G2 wordt geleverd met Android 11 en honderden apps voor het onderwijs. Prowise Presenter helpt leerkrachten bij het maken van lessen, Prowise Screen Control maakt het mogelijk om het touchscreen op afstand te beheren en cloudservices ondersteunen automatische software-updates. Het BSI, een Duitse rijksdienst voor cyberveiligheid, toetste de software op cybersecurity. De programma’s werden beloond met een IT-Grundschutz-certificaat.

Naast de software levert Prowise vier touchscreen-pennen mee. Volgens Prowise is de schrijfervaring vergelijkbaar met pen en papier. De pennen en het touchscreen ondersteunen handpalmherkenning, een functie die eerder dit jaar in het besturingssysteem van Prowise werd toegevoegd. Raakt een gebruiker het whiteboard tijdens het schrijven per ongelijk met een handpalm aan, dan wordt de aanraking niet als input geregistreerd.

Bedrijfssoftware en sensoren

Het whiteboard is uitgerust met veelgebruikte bedrijfssoftware. Apps als Microsoft Teams, Google Meet, Skype en Zoom zijn direct bruikbaar, zonder externe PC of extra kosten. Het besturingssysteem van Prowise bevat algemene tools, waaronder een werkplanner, verhoudingstabel en getallenlijn.

Ingebouwde sensoren maken het mogelijk om de luchtvochtigheid, temperatuur, CO2, gassen en stofdeeltjes van een klaslokaal te meten. De storagecapaciteit bedraagt 64GB en het model ondersteunt wifi 6. Het besturingssysteem van Prowise heeft meerdere functies voor IT-beheerders, waaronder een mobile device management (MDM) app voor software-updates en configuraties.

De Prowise Touchscreen Ten G2 is direct beschikbaar. De prijs wordt op aanvraag vermeld.

