AMD heeft de prestaties van de Open Graphics Library (OpenGL)-technologie voor het renderen van game graphics weten te verbeteren. Met de herschreven PRO Edition 22.Q3 OpenGL driver wordt de 2D- en 3D-rendering van sommige games versneld. De technologie is nu beschikbaar voor AMD gaming GPU’s.

Volgens de chipfabrikant levert de herschreven OpenGL driver tot 79 procent betere renderingsprestaties op voor games die met de standaard werken.

De standaard OpenGL API is relatief oud, maar wordt nog vaak gebruikt in oudere games, zoals de pc-versie van Minecraft. Dit spel bereikte in een test van de nieuwe PRO Edition 22.Q3 driver voor AMD GPU’s 79 procent betere renderingsprestaties. Daarnaast wordt OpenGL nog vaak toegepast in professionele applicaties en als een rendering backend voor game console emulators.

SolidWorks en Autodesk Maya

Uit de diverse tests van AMD blijkt dat de driver ook voor bepaalde 3D-ontwerpapplicaties als SolidWorks en Autodesk betere renderingsprestaties levert. De prestaties van SolidWorks namen met 52 tot 58 procent toe voor respectievelijk 4K- en 1080p-resoluties. De prestaties van Autodesk Maya namen met 34 procent toe voor de 4K-resolutie en met 72 procent voor de standaardresolutie.

Certificatie voor GPU’s

De nieuwe driver is inmiddels door de chipfabrikant geschikt bevonden voor zijn diverse Radeon Pro GPU’s voor workstations, waaronder de AMD Radeon Pro W6800, W6600 en W6400. Ook is de update van de driver nu gecertificeerd voor verschillende mobiele GPU’s in de laptops van HP, Lenovo, Dell en Panasonic. AMD deelde niet hoeveel prestatieverbeteringen de driver voor deze GPU’s oplevert.