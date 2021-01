AMD toont prestaties van aankomende Epyc-serverprocessors

AMD heeft tijdens CES 2021 een tipje van de sluier gelicht over wat we kunnen verwachten van Epyc-processors gebaseerd op Zen 3, genaamd Milan. Het bedrijf belooft dat de processors tot 68 procent sneller kunnen zijn dan de producten van Intel.

Exacte details heeft AMD nog niet gedeeld. Het bedrijf heeft een 32-coreprocessor vergeleken met de Intel Xeon Gold 6258R, die 28 cores heeft. Beide processors moesten een weersimulatie draaien, wat 46 procent sneller ging op de AMD-processor dan op die van Intel. Dit heeft Anandtech berekend op basis van een animatie die tijdens de presentatie werd getoond. Zelf claimt AMD dat de chip tot 68 procent sneller zou zijn dan de Intel-tegenhanger. Waarop AMD die claims baseert, is niet duidelijk.

Vermoedelijke specificaties

Op basis van bestaande producten en informatie over de reeds beschikbare desktopprocessors, kunnen er wel aannames gemaakt worden. De Epyc-processors op basis van Zen 2 waren verkrijgbaar met maximaal 64 cores, wat het aannemelijk maakt dat er ook een dergelijk model met Zen 3 beschikbaar komt. Ook is dezelfde ipc-verbetering van 19 procent te verwachten die bij de desktopprocessors gemeten wordt. Vermoedelijk passen de nieuwe processors nog op dezelfde sockets en beschikken ze over 128 PCIe 4.0-lanes.

Tip: ‘Intel produceert dit kwartaal eerste serverchips op 10nm’

Threadripper PRO

AMD heeft ook informatie gedeeld over zijn nieuwe Threadripper PRO-processors voor prosumers. De 3995WX, 3975WX en 3955WX worden uitgerust met respectievelijk 64, 32 en 16 cores. Deze processors zijn echter nog gebaseerd op de Zen 2-architectuur. In tegenstelling tot de bestaande Threadripper-processors bieden de processors dubbel zoveel PCIe-lanes (128 stuks) en hebben ze extra beveiligingsfeatures.

Nieuwe mobiele processors

Tot slot heeft AMD een serie nieuwe mobiele processors onthuld. De Zen 3-architectuur is vanaf nu ook beschikbaar in laptops, met 6 of 8 cores en tdp’s tussen de 15 en 45 watt. Hierbij gaat het om de 5000-serie. Ook heeft het bedrijf een aantal Zen 2-processors opnieuw uitgebracht onder de 5000-lijn, met licht verhoogde kloksnelheden ten opzichte van hun voorgangers in de 4000-serie.

Tip: Intel kondigt 11e generatie vPro-processors aan