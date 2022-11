Intel introduceert de NUC 13 Extreme mini-pc, ook wel bekend als Raptor Canyon. De krachtige en kleine pc is gebaseerd op de meest recente 13th gen Intel-desktopprocessors en kan in zeer compacte omgevingen worden geplaatst.

NUC’s zijn zeer kleine mini-pc’s die vaak eenvoudig in één hand vastgehouden kunnen worden. Ondanks het formaat beschikken de mini-pc’s over dezelfde functionaliteit als gewone pc’s. Door de compactheid zijn de modellen in bijzondere omgevingen te gebruiken.

De nieuwe Raptor Canyon is volgens de chipgigant vooral geschikt voor gamers. De mini-pc combineert hoge prestaties met een gestroomlijnd ontwerp. De Raptor Canyon biedt met een PCIe x16 Gen5 slot ondersteuning voor nieuwe triple-slot 12-inch grafische kaarten, dual-channel DDR5 memory voor snelheden tot 4800 MHz en Intel Killer Wifi 6E voor connectiviteit. Deze eigenschappen zijn voor de eerste keer in een NUC samengevoegd.

NUC 13 Extreme Raptor Canyon

Onder de motorkap draait de Raptor Canyon op 13th gen Intel i5-, i7- en i9-processors. Andere eigenschappen zijn twee Thunderbolt USB-C-poorten, zes 10 Gbps USB3.2 Gen 2-poorten en 2.5 Gbps (Intel i226-V) en 10 Gbps (Aquantia AQC113) NICs.

Het interne DDR5 memory (maximaal 64 GB) kan in twee slots worden geplaatst. Ook is er ruimte voor drie PCIe 4.0 NVMe SSD’s. Verder is nog een volledig modulaire 750W 80+ Gold SFX 12VO interne stroomvoorziening aanwezig. Als bijbehorende software wordt Intel NUC Software Studio meegeleverd. Het design is verder geoptimaliseerd voor een optimale luchtkoeling die minder achtergrondgeluid moet opleveren.

NUC Extreme Compute Element

De belangrijkste elementen van de Raptor Canyon zijn op een zogenaamd ‘dochterbord’ ondergebracht, het NUC Extreme Compute Element. Hierop bevinden zich alle processor-, RAM-, storage- en I/O-functionaliteiten. The Register schrijft dat dit Compute Element ook door Intel wordt aangeboden als standalone oplossing. Het component zou niet uitwisselbaar zijn met Intel NUC-systemen van eerdere generaties.

Flinke prijzen

De prijs van de mini-pc is niet kinderachtig. De Raptor Canyon is verkrijgbaar voor tussen de 1.172 euro (1.179 dollar) en 1.540 euro (1.549 dollar), of tussen de 756 euro (760 dollar) en 1.094 euro (1100 dollar) voor alleen het Compute Element en de behuizing. De prijs hangt af van de gewenste processor. Hierbovenop komen extra kosten van de GPU’s, memory, storage en het gewenste besturingssysteem.

Opvallend genoeg is de Raptor Canyon op dit moment alleen in China verkrijgbaar. Met verloop van dit kwartaal en volgend jaar moet de krachtige mini-pc ook in andere regio’s en landen beschikbaar worden.